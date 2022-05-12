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台中市推國小生疫苗接種 累計1424人施打

中央社 / 台中12日電

台中推動國小COVID-19疫苗接種第2天，截至今天中午已有13校、1424名學童施打，台中市長盧秀燕說，全市約近3成國小生願意接種莫德納疫苗，她為孩子勇敢接種疫苗感到驕傲。

盧秀燕上午前往大肚區大肚國小關心學童接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納（Moderna）疫苗情況，校方動員志工在疫苗接種區協助，有些學童情緒顯得緊張不安，老師及志工親切安撫，盧秀燕也給予孩童安慰並打氣加油。

盧秀燕表示，教育局事前發放COVID-19疫苗接種意願書，家長經9天充分考慮，全市約近3成國小生願意接種莫德納疫苗，今天她到大肚國小了解疫苗施打情形，現場狀況良好；現場報名接種的學童中有16人滿12歲，市府也依中央規定分流接種，確保學童接種劑量正確。

盧秀燕指出，她特別感謝學校將現場布置溫馨歡樂，有五彩繽紛的氣球，還有老師裝扮成騎著恐龍的卡通人物，舒緩孩童施打疫苗的緊張情緒，學校家長會也貼心為孩童提供電解質飲料。

她叮嚀，疫苗施打完畢後可能出現打針部位疼痛、紅腫、疲勞、頭痛、發燒等副作用，孩童打完疫苗後，要多休息、多喝水、不要激烈運動。消防局也派員及救護車輛待命，如果有不良反應可立即送醫，學校也會及時通知家長。

台中市政府教育局副局長葉俊傑指出，衛生局已安排39組合約醫療院所，自昨天起至6月2日到校為國小生接種第1劑莫德納疫苗，截至今天中午，台中已有13校、1424名學童施打。

教育局提醒，請家長讓孩子在接種前1天早點就寢、有充足睡眠，接種當天不要空腹過久，適度緩解情緒緊張；當天接種疫苗後，各校課程以靜態活動為主，並關注孩子身體，後續如出現不適症狀，可向學校請疫苗假，不會納入出缺席紀錄，也不會扣減其學業成績評量。

莫德納疫苗 盧秀燕 教育局

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