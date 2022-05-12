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內政部明審查彰化升格案 王惠美希望不要有人唱衰彰化

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
內政部明天審查彰化爭取升格直轄市案，縣長王惠美與議長謝典林將率府會團隊前往說明，王惠美說，彰化人期待彰化升格很久了，雖然有人仍一直在唱衰彰化，但期望這一次，各個黨派都支持情形下，能順利爭取到升格。記者劉明岩／攝影
內政部明天審查彰化爭取升格直轄市案，縣長王惠美與議長謝典林將率府會團隊前往說明，王惠美說，彰化人期待彰化升格很久了，雖然有人仍一直在唱衰彰化，但期望這一次，各個黨派都支持情形下，能順利爭取到升格。記者劉明岩／攝影

內政部明天審查彰化爭取升格直轄市案，縣長王惠美與議長謝典林將率府會團隊前往說明，王惠美說，彰化人期待彰化升格很久了，過去好幾次都擦身而過，難得有這一次的機會，雖然有人仍一直在唱衰彰化，但期望這一次，彰化在各個黨派都支持的情形下，能順利爭取到升格

內政部明天將召開彰化縣政府改制直轄市計畫內政部審查小組會議，由王惠美與謝典林帶領府會團隊北上爭取，在今天縣議會定期會中，包括縣議員劉淑芳、曹嘉豪、凃淑媚等人，都一起喊話希望能重視彰化。

劉淑芳並在縣議會總質詢時，關切彰化縣目前人口已低於直轄市人口門檻125萬人，是否就會喪失升格的條件？民政處長賴致富答覆指出，彰化縣是在去年12月24日送件內政部，應以當時的人口做為標準，當時人口超過125萬人，就人口數而言，彰化縣符合升格的條件。

王惠美說，彰化人期待彰化升格很久了，過去好幾次都擦身而過，難得有這一次的機會，雖然有人仍一直在唱衰彰化，但期望這一次，彰化在各個黨派都支持的情形下，能順利爭取到升格，升格絕對是對彰化未來300年非常關鍵的一戰。台灣的未來不能沒有彰化，彰化綠電的發展，即便是護國神山台積電，沒有彰化的綠電支持，也是沒辦法，希望中央能重視彰化。

王惠美並意有所指地說，選舉時常常在說：「決戰在中部，彰化贏，台灣就贏。」也希望大家在選舉過後，也能繼續關注彰化的發展，彰化畢竟是人口超過百萬的大縣，升都與否將使彰化的發展差異很大，另外，就是一個重要的國土概念，北部有3個直轄市，南部有2個，獨獨就是中部只有一個，如果彰化能升格為直轄市，對整體的國土發展也會更加均衡。

王惠美 內政部 台積電

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