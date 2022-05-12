台中長億高中圖書館大樓動土 演藝廳與社區共享

台中市長億高中圖書館資訊暨教學大樓新建工程，今舉行動土典禮，預計114年1月完工。市長盧秀燕表示，該工程由市府及教育部共同投入1億6823萬元興建，感謝在地民代支持及教育部補助，大家都是教育園丁，期望學生得到更好的教育環境。

包括市長盧秀燕、教育局長楊振昇、教育部國民及學前教育署主任秘書王鳳鶯等人均出席今天的動土典禮。

盧秀燕說，長億高中圖書館資訊暨教學大樓市府籌備1億323萬元、國教署補助6500萬興建，規劃地下一層、地上四層建築。該大樓有圖書館、一般教室及演藝廳，演藝廳也提供學生與社區共享。

立委何欣純說，這些年來學生苦無在圖書室K書、自修的空間，因此她2015年邀集立院教育委員會、教育部等單位人員勘察，希望爭取圖書館暨教學大樓新建工程，對於終於動工，十分欣慰，而前後7年時間才拍板，也足以讓一個學生讀完醫學院了。