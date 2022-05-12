快訊

獨／金剛、小嫻分手後他搬離愛巢 各節目連夜找兩人都遭拒

芬蘭總統、總理共同聲明：必須「毫不遲延」申請加入北約

北市可PCR診所遭爆「僅三分之一能預約」 陳時中認了揭兩大理由

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中長億高中圖書館大樓動土 演藝廳與社區共享

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市長億高中圖書館資訊暨教學大樓新建工程，今舉行動土典禮，預計114年1月完工。圖／台中市政府提供
台中市長億高中圖書館資訊暨教學大樓新建工程，今舉行動土典禮，預計114年1月完工。圖／台中市政府提供

台中市長億高中圖書館資訊暨教學大樓新建工程，今舉行動土典禮，預計114年1月完工。市長盧秀燕表示，該工程由市府及教育部共同投入1億6823萬元興建，感謝在地民代支持及教育部補助，大家都是教育園丁，期望學生得到更好的教育環境。

包括市長盧秀燕、教育局長楊振昇、教育部國民及學前教育署主任秘書王鳳鶯等人均出席今天的動土典禮。

盧秀燕說，長億高中圖書館資訊暨教學大樓市府籌備1億323萬元、國教署補助6500萬興建，規劃地下一層、地上四層建築。該大樓有圖書館、一般教室及演藝廳，演藝廳也提供學生與社區共享。

立委何欣純說，這些年來學生苦無在圖書室K書、自修的空間，因此她2015年邀集立院教育委員會、教育部等單位人員勘察，希望爭取圖書館暨教學大樓新建工程，對於終於動工，十分欣慰，而前後7年時間才拍板，也足以讓一個學生讀完醫學院了。

教育局說，長億高中圖書館資訊暨教學大樓建置終身學習的環境、舒適豐富及多元展能空間，建築融入頭汴社區鳥類及特色課程社團的意象，中庭以挑高穿透的設計，將光線與能源導入，期望大樓完成後，更能提供全校師生良好學習閱讀環境。

台中市長億高中圖書館資訊暨教學大樓新建工程，今舉行動土典禮，預計114年1月完工。圖／台中市政府提供
台中市長億高中圖書館資訊暨教學大樓新建工程，今舉行動土典禮，預計114年1月完工。圖／台中市政府提供

圖書館 教育部 盧秀燕

延伸閱讀

台中莫德納疫苗開打第二天！10校1397名學童在校園接種

議員籲徵成功嶺闢快篩醫療專區 台中衛生局長：想法前衛

台中「綠美圖」今上梁 盧秀燕：承載台中人文化夢想

台中百萬試劑月中到貨 盧秀燕：防疫兩年知道要買試劑

相關新聞

內政部明審查彰化升格案 王惠美希望不要有人唱衰彰化

內政部明天審查彰化爭取升格直轄市案，縣長王惠美與議長謝典林將率府會團隊前往說明，王惠美說，彰化人期待彰化升格很久了，過去...

因應首波梅雨鋒面 台中水利局明開設3級應變中心

台中市長盧秀燕今天下午3時宣布，台中新增3830例確診。依中央氣象局資料，周末將迎來首波梅雨鋒面，台中將有短時強降雨及長...

台中長億高中圖書館大樓動土 演藝廳與社區共享

台中市長億高中圖書館資訊暨教學大樓新建工程，今舉行動土典禮，預計114年1月完工。市長盧秀燕表示，該工程由市府及教育部共...

大甲體育場兒童遊具老舊 中市運動局將整修9月底完工

台中市大甲體育場兒童遊具老舊，雖經多次修繕，但已不符合現今安全規定，台中市議員施志昌今早會同市府運動局到場會勘，希望整地...

中市警局花48萬民調不公布？局長否認 議員拿公文質疑

台中市議員楊典忠表示，根據最近三次媒體民調來看，台中治安不是倒數就墊底，另市府研考會、建設局的施政滿意度民調報告都公開，...

今天國際護師節 彰化縣長王惠美感謝辛苦抗疫的護理師

兩年多來，因為疫情原因，護理人員特別辛苦，在今天5月12日「國際護師節」，彰化縣政府特別致贈12家醫院及衛生局護理人員縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。