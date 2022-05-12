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大甲體育場兒童遊具老舊 中市運動局將整修9月底完工
台中市大甲體育場兒童遊具老舊，雖經多次修繕，但已不符合現今安全規定，台中市議員施志昌今早會同市府運動局到場會勘，希望整地修繕，並更新遊具；運動局表示，將以75萬元更新地墊及遊具，預計5月底動工，9月底完工。
大甲體育兒童設施已設置20多年，是大甲居民經常帶著孩子運動與遊樂之處，使用量很大。市議員施志昌表示，這20年多來遊具雖經歷多次的補強跟修繕，但因為實在太老舊，家長除了擔心使用上的危險性，再加上舊的遊具已經不符新的安全規範，希望運動局能盡快進行修繕與更新。
中市運動局表示，為提供兒童優質的遊具設備，打造兒童安全及友善運動環境，將大甲體育場營造成為親子共遊的綜合體育場，將依據地方意見，以預算75萬施行「臺中市大甲體育場兒童遊具改善計畫」，包含遊具與地墊的改善，預計5月底動工，9月底完工。
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