中市警局花48萬民調不公布？局長否認 議員拿公文質疑

台中市議員楊典忠表示，根據最近三次媒體民調來看，台中治安不是倒數就墊底，另市府研考會、建設局的施政滿意度民調報告都公開，只有警察局的不能提供。他質疑，花公帑作民調卻把結果列為機密，為何不能公開? 局長蔡蒼柏否認不提供，議員拿出公文當證據。副市長陳子敬緩頰，民調有時起、有時落，去年重大刑案數未增加。

楊典忠說，市長盧秀燕標榜「陽光政治」市政府委外民調或專業研究，當然得公開透明。他表示，台中市政府每年作滿意度調查，研考會花200萬元、建設局90萬元、警察局48萬元，難道結果不理想就不公布？

以研考會調查結果來說，去年12月交通滿意度57.7%、路平滿意度53.7%、經濟發展60.5%、社會福利66%、治安52.2%、食安79.5%；所有政策中治安滿意度最低，治安不滿意度達40.6%，其中66%認為刑案太多不滿意，比前年同期滿意度調查減21.7%。

楊典忠舉最近三次媒體民調來看，遠見雜誌民調台中市治安滿意度68.3分，22縣市排名倒數第三；天下雜誌民調治安滿意度78.61分，六都倒數第三；聯合報民調治安滿意度65%，六都墊底，且不滿意度29%是六都最高。楊典忠質疑最近一年台中治安怎麼了？

楊典忠直指警察局花人民的錢做民調卻不公開，太離譜。警察局長蔡蒼柏表示，不能公開的是警政署的資料，警察局的都可提供給議員。楊典忠回嗆「那是我說謊囉？」蔡蒼柏說他未指議員說謊，只是陳述事實。台中去年客觀數據在肅槍、打詐、取締流氓、取締槍械，台中都是六都第一名。

楊典忠說，他要求警局提供去年整體治安及服務品質滿意度調查，但警局回文：「本局委外自辦(民調)，援例不對外公布」所以，市警局根本沒有提供民意調查報告書。

副市長陳子敬表示，很多政治人物都說，民調如流水，有時起、有時落，參考啦，去年底治安民調降低是因為馬莎拉蒂事件引起市民不滿治安處理情形，但客觀數據，去年台中市重大刑案數來說並未增加，也沒發生槍擊或當街擄人案件。