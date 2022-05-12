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外地民眾參加婚宴不知速限 彰139線開324張罰單

中央社 / 彰化12日電

有外地民眾3月中旬前往彰化八卦山顏氏牧場參加婚宴，不知彰139線限速40公里，親友團返家發現被開50多張罰單；警方表示，當天午後有324件超速違規，研判多為婚宴賓客。

彰化縣警察局交通警察隊長林世明今天接受媒體聯訪時說，警方設置固定測速照相桿取締超速，民眾在國道及快速道路超速，罰單都是新台幣3000元起跳，一般道路機車是1200元、汽車是1600元，只要超過時速限制10公里，就會被開罰單。

警方指出，彰139線因風景優美，常有民眾騎重型機車及開車欣賞美景，但部分路段彎度大，常因超速發生車禍；為防範車禍，交警隊除把彰139線速限降為時速40公里，也設置固定測速照相桿，週末假日則派員警機動取締超速。

有民眾向媒體投訴指出，今年3月12日一票親友前往八卦山上的顏氏牧場參加婚宴，300多名親友中午進入牧場，直到晚上才離開，最近聽到多名親友說接到超速罰單，有人去程跟回程都因超速被罰，約被開50多張罰單。

民眾表示，他們從外縣市來到彰化參加婚宴，不了解當地道路的速限規定，不過也沒看到警察在取締，懷疑員警在暗處拍照取締超速。

彰化警方則說，3月12日當天，員警機動測速地點正好是顏氏牧場往彰化市東外環道路方向，下午1時至2時開出55張超速罰單，2時至3時95張、3時至4時98張、4時至5時47張、5時後29張，總計開出324張罰單，研判多為喜宴賓客。

警方指出，彰139線除設有2支固定測速照相桿及派員警機動取締外，也有設標線與標識，外地人不一定知道速限規定，至於員警機動測速地點在測速桿外，駕駛人可能誤會非限速40公里範圍，才會違規。

罰單 測速

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