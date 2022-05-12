今天國際護師節 彰化縣長王惠美感謝辛苦抗疫的護理師

兩年多來，因為疫情原因，護理人員特別辛苦，在今天5月12日「國際護師節」，彰化縣政府特別致贈12家醫院及衛生局護理人員縣產花束，縣長王惠美上午還特別到彰化基督教大門旁盧加閔廣場，向第一線的護理人員加油打氣，祝護理師們護師節快樂。

王惠美表示，5月12日是「國際護師節」，是全世界共同紀念護理創始者南丁格爾女士的日子，也是白衣天使專屬的節日。在醫療體系中，護理師在第一線與民眾接觸最多，也最照顧民眾，最辛苦。

王惠美說，尤其在疫情期間，護理人員配合縣府政策，從疫苗施打、篩檢、臨床方面都給予相當大的協助，她特別表示感謝，同時也要感謝護理人員家屬的支持，讓護理人員無後顧之憂投入工作，照顧病患。