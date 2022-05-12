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爆音車呼嘯孩童罵罵嚎 中市環局：針對改造車行堵源頭

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員蕭隆澤要求市府相關單位加強稽查爆音車，以免擾民安眠。記者陳秋雲／攝影
台中市議員蕭隆澤要求市府相關單位加強稽查爆音車，以免擾民安眠。記者陳秋雲／攝影

台中市重劃區周邊夜深人靜時，常有「爆音車」呼嘯而過，市議員蕭隆澤今在議會質詢指出，有時還折返再鬧一次，讓居民大呼「受不了！」他肯定警分局聯合環保局、監理站規劃稽查作業，蕭隆澤認為取締頻率太低，無法有效嚇阻爆音車橫行，提議加密勤務、科技執法。

環保局長陳宏益表示，聯合稽查的確發現不少機車發出惱人噪音，但根據環保署現有開罰條件，5、6輛機車一起呼嘯，無法找出噪音禍首，且須在一定距離稽查，很多機車騎士查過後，過條馬路又按爆音鈕，仍罰不了，環保局已向中央反映是否修改條文。另環保局改弦易轍，找特定的改裝機車行，在附近不定時守候，伺機取締。

員蕭隆澤指出，改裝的爆音車製造噪音，民眾長期不堪其擾，尤其孩童經常被引擎聲驚嚇而嚎啕大哭，他最近接獲8件陳情案，其實遍及多區，希望市府善用公權力解決改裝車問題。

蕭隆澤表示，為防止不當改裝車輛通風報信而規避稽查，警方須協調規劃執行「區域聯防」取締專案勤務，同一時間選定相同路段搭配實施噪音車輛路邊攔檢，避免改裝車輛規避改道，彈性調整，有效取締。

蕭隆澤說，針對噪音車輛管制，中央已經公告聲音照相科技執法相關法規，環保局也導入「移動式聲音照相科技執法」外，環保局也可以與轄警方及相關單位配合攔檢改裝車輛進行噪音量測。

噪音 機車騎士 監理站

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