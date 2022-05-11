零碳經濟來臨 王惠美：彰化風電及太陽能光電設置全國第二

為協助在地產業加速因應零碳經濟來臨，彰化縣政府今天下午在彰化演藝廳辦理「零碳時代，彰化縣產業因應之道」專家論壇，縣長王惠美表示，目前彰化有超過4,220處的太陽能光電的設置，有115座陸域風機，21座離岸風機，累積總發電量有1,385MW，除了水力發電外，彰化縣排名全國第二，預估今年還能增加999MW離岸風電發電量。

此次論壇由彰化縣工商發展投資策進會總幹事張啟楷主持，邀請前行政院政務委員，能源經濟專家梁啟源教授以「能源，零碳與台灣產業發展」為題，從全球能源發展趨勢、淨零排放和碳關稅議題切入，分析台灣能源政策發展現況，產業將面臨那些挑戰，以及可從那些方面著手規劃，因應全球潮流趨勢。

彰化縣3家在地業者，包括矽品精密副總經理李權豐、力麗企業副總經理張文賢和建大工業總經理陳昭榮進行與談，討論彰化縣在地業者如何因應與把握趨勢及商機，產業界、學界與法人單位代表共同參與。

與會的王惠美縣長表示，縣府在推動綠能的同時，為了讓企業減碳，協助企業鍋爐改用燃氣、推動農業資材循環再利用等，就是希望能夠達到城市永續的目標。

矽品精密副總經理李權豐表示，彰化縣提供好山、好水、好土地，讓矽品在地經營，矽品也一定會遵守承諾，投入更多低碳經濟活動，回饋予彰化這片土地及鄉親，未來也會繼續與縣府合作，共創彰化美好的未來。

力麗企業副總經理張文賢表示，力麗企業會不斷研發綠能、節能的產品，朝向循環再生、淨零的方向一起努力。

建大工業總經理陳昭榮表示，建大承諾為了維護彰化的好山好水，一定會努力往零碳排放的目標前進，支持零碳經濟活動。