花生殼、生豬肉算熟廚餘？ 中市民：每天考分類好難

台中市環保局今年元旦起實施生熟廚餘強制回收政策，市議員朱暖英表示，不少人過了半年還是分不清分類，例如花生殼，在台北是生廚餘，在台中卻算熟廚餘；壞掉的生豬肉竟算熟廚餘，她表示，很多市民大嘆每天丟垃圾都在考分類，好難！她要求環保局用簡單易記的方式向民眾傳達清楚，否則強制回收政策不應貿然實施。

台中市環保局長陳宏益表示，目前在宣導期，尚未開罰。因傳聞中央將禁止熟廚餘餵豬，回收分類政策將衝擊地方，等中央政策底定，再決定何時開罰。他強調，會在各地加強宣導。

台中市全國首創，在外埔綠能生態園區設生廚餘厭氧發電廠，今年元旦開始推動生廚餘強制回收政策，透過厭氧發酵產生綠電，既可垃圾減量，還可獲取賣電收益。且生廚餘強制回收後，處理費每公噸約1000元，也比焚化爐處理費2200元低。

朱暖英說，生熟廚餘的區別標準難辨，市民大眾看得霧煞煞。朱暖英當場問副市長陳子敬、衛生局長曾梓展，壞掉的生豬肉，肉乾、香腸、貢丸等未烹調的食品，算生廚餘還是熟廚餘？答案是未烹調的肉品是垃圾，並不算在生熟廚餘的分類項目之內，民眾多丟在生廚餘，日後恐產生罰款爭議。

陳宏益解釋說，因生廚餘在台中用來發電，所以分類與他縣市不同，花生殼在台中算熟廚餘，在台北算生廚餘，相關的分類方式，環保局會再加強宣導。

朱暖英指出，即使台中市很努力鼓勵市民做好資源分類回收，但每天待處理的垃圾量未見明顯減少，導致焚化爐燒不完、掩埋場不夠用，反映出台中垃圾處理量能吃緊的困境。

環保局長陳宏益說，疫情期間外送食品多，回收物增加至少兩成，垃圾量因此大增。不過，環保局會再強化垃圾減量。