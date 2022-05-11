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近一甲子彰化八卦山牌樓 黑松公司將贊助300萬修繕

聯合報 / 記者劉明岩林宛諭／彰化即時報導
由黑松股分有限公司前身進馨汽水有限公司獻建的彰化市八卦山牌樓，歷經近一甲子的風吹日曬，表層油漆剝落嚴重，在彰化明年將慶祝建縣300年之際，原捐助的黑松公司，慨然贊助300萬元，重新修繕。記者劉明岩／攝影
由黑松股分有限公司前身進馨汽水有限公司獻建的彰化市八卦山牌樓，歷經近一甲子的風吹日曬，表層油漆剝落嚴重，在彰化明年將慶祝建縣300年之際，原捐助的黑松公司，慨然贊助300萬元，重新修繕。記者劉明岩／攝影

由黑松股分有限公司獻建的彰化市八卦山牌樓，與八卦山大佛同是彰化的地標，但歷經近一甲子的風吹日曬，表層油漆剝落嚴重，在彰化明年將慶祝建縣300年之際，原捐助的黑松公司，慨然贊助300萬元，重新修繕。

彰化縣文化局表示，矗立在彰化中山路與東民街交通要衝的八卦山牌樓，當年是由的進馨汽水有限公司（黑松股份有限公司的前身）獻建，在1963年11月開工，隔年4月竣工，成了引導遊客進入風景區的入口意象，更成為彰化的地標及彰化歷史文化的一部分。

文化局表示，八卦山牌樓的造型設計採用北式宮殿建築風格，以鋼筋水泥的工法，依道路尺度構成三間四柱的格局，朱紅的樓柱撐起三面往天際揚起的琉璃屋瓦，兩側垂脊交叉設置正吻神獸，以佛教聖獸大象造形的斗拱，呼應著屹立八卦山上的釋迦大佛，牌樓上的北式風格彩繪，讓整座牌樓美輪美奐。

興建近一甲子的八卦山牌樓，曾於80年代曾經小幅度修繕外，也一度因牌樓影響交通動線，有人建議將牌樓兩側門柱往外延伸，兩年前，還有民眾建議將牌樓拆除，但文化局文資委員討論後，認為仍有保存價值，因此依文資法列冊管理，不過，但八卦山牌樓經一甲子風吹雨打，表層油漆剝落，不復當年風采，牌樓彩繪雖有漆面剝落退色，但經過安全結構鑑定，結構安全無虞。

文化局長張雀芬說，經彰化縣文化局與黑松公司多次洽商牌樓修繕事宜，經現場勘查和開會討論，黑松公司近日同意贊助300萬元，作為牌樓修復工程專款，文化局將委託專業匠師進行修繕及屋瓦仿作、裂縫補強、斗拱修補、油漆粉刷、照明及電氣設備改善等，讓八卦山牌樓再現風華。

逢彰化縣明年慶祝建縣300周年，原獻建的黑松股份有限公司，同意贊助彰化縣政府300萬元，供縣府整修八卦山牌樓，縣長王惠美表示感謝，強調這是企業深耕彰化歷史文化的一段佳話，一起亮點彰化，喜迎建縣300年。　

張雀芬說，八卦山牌樓修繕完成後，將串聯八卦山大佛，屆時將規劃老照片展等活動，以文化歷史脈絡的思維，讓民眾連結對八卦山牌樓與大佛的歷史情懷。

由黑松股分有限公司前身進馨汽水有限公司獻建的彰化市八卦山牌樓，歷經近一甲子的風吹日曬，表層油漆剝落嚴重，在彰化明年將慶祝建縣300年之際，原捐助的黑松公司，慨然贊助300萬元，重新修繕。記者劉明岩／攝影
由黑松股分有限公司前身進馨汽水有限公司獻建的彰化市八卦山牌樓，歷經近一甲子的風吹日曬，表層油漆剝落嚴重，在彰化明年將慶祝建縣300年之際，原捐助的黑松公司，慨然贊助300萬元，重新修繕。記者劉明岩／攝影
由黑松股分有限公司前身進馨汽水有限公司獻建的彰化市八卦山牌樓，歷經近一甲子的風吹日曬，表層油漆剝落嚴重，在彰化明年將慶祝建縣300年之際，原捐助的黑松公司，慨然贊助300萬元，重新修繕。記者劉明岩／攝影
由黑松股分有限公司前身進馨汽水有限公司獻建的彰化市八卦山牌樓，歷經近一甲子的風吹日曬，表層油漆剝落嚴重，在彰化明年將慶祝建縣300年之際，原捐助的黑松公司，慨然贊助300萬元，重新修繕。記者劉明岩／攝影
由黑松股分有限公司前身進馨汽水有限公司獻建的彰化市八卦山牌樓，早年因為沒有建築遮蔽，從牌樓可以遠眺八卦山大佛。照片／林全秀提供（國家文化記憶庫）
由黑松股分有限公司前身進馨汽水有限公司獻建的彰化市八卦山牌樓，早年因為沒有建築遮蔽，從牌樓可以遠眺八卦山大佛。照片／林全秀提供（國家文化記憶庫）
由黑松股分有限公司前身進馨汽水有限公司獻建的彰化市八卦山牌樓，歷經近一甲子的風吹日曬，表層油漆剝落嚴重，在彰化明年將慶祝建縣300年之際，原捐助的黑松公司，慨然贊助300萬元，重新修繕。記者劉明岩／攝影
由黑松股分有限公司前身進馨汽水有限公司獻建的彰化市八卦山牌樓，歷經近一甲子的風吹日曬，表層油漆剝落嚴重，在彰化明年將慶祝建縣300年之際，原捐助的黑松公司，慨然贊助300萬元，重新修繕。記者劉明岩／攝影

文化局 文資法

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