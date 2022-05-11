近一甲子彰化八卦山牌樓 黑松公司將贊助300萬修繕

由黑松股分有限公司獻建的彰化市八卦山牌樓，與八卦山大佛同是彰化的地標，但歷經近一甲子的風吹日曬，表層油漆剝落嚴重，在彰化明年將慶祝建縣300年之際，原捐助的黑松公司，慨然贊助300萬元，重新修繕。

彰化縣文化局表示，矗立在彰化中山路與東民街交通要衝的八卦山牌樓，當年是由的進馨汽水有限公司（黑松股份有限公司的前身）獻建，在1963年11月開工，隔年4月竣工，成了引導遊客進入風景區的入口意象，更成為彰化的地標及彰化歷史文化的一部分。

文化局表示，八卦山牌樓的造型設計採用北式宮殿建築風格，以鋼筋水泥的工法，依道路尺度構成三間四柱的格局，朱紅的樓柱撐起三面往天際揚起的琉璃屋瓦，兩側垂脊交叉設置正吻神獸，以佛教聖獸大象造形的斗拱，呼應著屹立八卦山上的釋迦大佛，牌樓上的北式風格彩繪，讓整座牌樓美輪美奐。

興建近一甲子的八卦山牌樓，曾於80年代曾經小幅度修繕外，也一度因牌樓影響交通動線，有人建議將牌樓兩側門柱往外延伸，兩年前，還有民眾建議將牌樓拆除，但文化局文資委員討論後，認為仍有保存價值，因此依文資法列冊管理，不過，但八卦山牌樓經一甲子風吹雨打，表層油漆剝落，不復當年風采，牌樓彩繪雖有漆面剝落退色，但經過安全結構鑑定，結構安全無虞。

文化局長張雀芬說，經彰化縣文化局與黑松公司多次洽商牌樓修繕事宜，經現場勘查和開會討論，黑松公司近日同意贊助300萬元，作為牌樓修復工程專款，文化局將委託專業匠師進行修繕及屋瓦仿作、裂縫補強、斗拱修補、油漆粉刷、照明及電氣設備改善等，讓八卦山牌樓再現風華。

逢彰化縣明年慶祝建縣300周年，原獻建的黑松股份有限公司，同意贊助彰化縣政府300萬元，供縣府整修八卦山牌樓，縣長王惠美表示感謝，強調這是企業深耕彰化歷史文化的一段佳話，一起亮點彰化，喜迎建縣300年。