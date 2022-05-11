民怨排隊買快篩遭網友酸 台中市：追加200萬劑下周供貨

台中市議員黃馨慧指出，民進黨徵用快篩劑後配給藥局量太少，造成民眾大排長龍，綠營網軍竟諷刺民眾吃一蘭拉麵可排隊，買快篩劑為何不能排？她質疑，快篩劑與兒童疫苗未到位，下周台中確診病例若真如預估破萬，市府如何因應？衛生局長曾梓展建議，民眾打滿三劑疫苗、做好自主管理，建議減少外出用餐，有症狀時盡速快篩。

黃馨慧表示，有自稱民進黨網友貼文酸「民眾可以排隊吃拉麵，不能忍受排隊買快篩？」黃馨慧質疑，衛福部長陳時中說「地方政府需用多少、趕快報數字上來」中央分配快篩劑是否足夠市府防疫工作？

曾梓展表示，市府整備防疫物資，去年起購買快篩試劑共19萬6000劑，採購金額3422萬4600元，目前均已到貨。因應疫情升溫，衛生局向中央爭取配發，另透過動支災害準備金及提報今年度第1次追加（減）預算共2億元，訂購200萬劑，下周起可陸續供貨約20萬劑，每劑價格95元。

市府要買100萬劑，但廠商表示下周可陸續供貨，每周10到20萬劑。中央目前陸續配撥28萬劑，市府到市面上買了約8000劑，這些只夠給法定居隔民眾，對城市整體防疫工作需用量並不夠。

黃馨慧認為，台中6-11歲學生接種默德納疫苗意願書僅26%同意，家長關心的兒童BNT疫苗還未到位，5月16日只到貨2千支，僅供中央測試用，兒童BNT疫苗何時能開打，家長該如何因應？