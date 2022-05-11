快訊

國內疫情高峰持續延後？ 陳時中曝原因

避雷針沒作用太陽能板漏電肇禍？ 百頭豬遭電擊傷亡慘重

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民怨排隊買快篩遭網友酸 台中市：追加200萬劑下周供貨

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
市議員黃馨慧指中央配撥快篩劑不足，市府衛生局表示將追加預算約2億購置200萬劑因應。記者陳秋雲／攝影
市議員黃馨慧指中央配撥快篩劑不足，市府衛生局表示將追加預算約2億購置200萬劑因應。記者陳秋雲／攝影

台中市議員黃馨慧指出，民進黨徵用快篩劑後配給藥局量太少，造成民眾大排長龍，綠營網軍竟諷刺民眾吃一蘭拉麵可排隊，買快篩劑為何不能排？她質疑，快篩劑與兒童疫苗未到位，下周台中確診病例若真如預估破萬，市府如何因應？衛生局長曾梓展建議，民眾打滿三劑疫苗、做好自主管理，建議減少外出用餐，有症狀時盡速快篩。

黃馨慧表示，有自稱民進黨網友貼文酸「民眾可以排隊吃拉麵，不能忍受排隊買快篩？」黃馨慧質疑，衛福部長陳時中說「地方政府需用多少、趕快報數字上來」中央分配快篩劑是否足夠市府防疫工作？

曾梓展表示，市府整備防疫物資，去年起購買快篩試劑共19萬6000劑，採購金額3422萬4600元，目前均已到貨。因應疫情升溫，衛生局向中央爭取配發，另透過動支災害準備金及提報今年度第1次追加（減）預算共2億元，訂購200萬劑，下周起可陸續供貨約20萬劑，每劑價格95元。

市府要買100萬劑，但廠商表示下周可陸續供貨，每周10到20萬劑。中央目前陸續配撥28萬劑，市府到市面上買了約8000劑，這些只夠給法定居隔民眾，對城市整體防疫工作需用量並不夠。

黃馨慧認為，台中6-11歲學生接種默德納疫苗意願書僅26%同意，家長關心的兒童BNT疫苗還未到位，5月16日只到貨2千支，僅供中央測試用，兒童BNT疫苗何時能開打，家長該如何因應？

衛生局長曾梓展建議3點，民眾打滿三劑疫苗，做好自主健康監測管理、減少外出用餐，若有臨床症狀或曾接觸確診者盡快做快篩。

網友哏圖，酸民眾抱怨買快篩劑排隊。圖／黃馨慧提供
網友哏圖，酸民眾抱怨買快篩劑排隊。圖／黃馨慧提供

快篩試劑 疫苗 衛生局

延伸閱讀

得來速PCR中市診所僅1% 衛局：診所擔心員工

當畢典遇上疫情高峰期 中市：建議線上直播辦畢業典禮

台中百萬試劑月中到貨 盧秀燕：防疫兩年知道要買試劑

衛生所人員確診仍線上工作分擔疫調 中市衛生局長哭了

相關新聞

避雷針沒作用太陽能板漏電肇禍？ 百頭豬遭電擊傷亡慘重

彰化縣芳苑鄉一家養豬場今天清晨下雨打雷，疑因上方太陽能板漏電，造成近160頭豬傷亡，其中27隻種豬已被電死，受害林姓豬農...

初夏上山避暑鬆一下 奧萬大推森林療癒小旅行

時序進入初夏，氣溫逐漸升高，但南投縣奧萬大國家森林遊樂區因位居山區，氣候適宜，山林、瀑布等生態環境則相當涼爽，奧萬大自然...

民怨排隊買快篩遭網友酸 台中市：追加200萬劑下周供貨

台中市議員黃馨慧指出，民進黨徵用快篩劑後配給藥局量太少，造成民眾大排長龍，綠營網軍竟諷刺民眾吃一蘭拉麵可排隊，買快篩劑為...

中市新田步道流浪犬攻擊事件頻傳 動保處設誘捕籠防治

台中市潭子新田登山步道是熱門健行路線，但停車場常有流浪狗攻擊機車騎士，日前就有民眾被攻擊，機車掉入5、6公尺深的溪谷，受...

台中「綠美圖」今上梁 盧秀燕：承載台中人文化夢想

台中「綠美圖」是全台首座美術館與圖書館雙館共構，斥資32億，市府今舉行上梁典禮，工程主體預計今年完工、內裝預計2025年...

綠刪中火改善煤倉、換燃氣機組預算 議員：惡搞台中人

台中市生煤管制條例要求中火應將露天放置的煤炭堆置場改為室內煤倉，原訂今年6月完工，但市議員李中今揭露一份立法院提案文件，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。