快訊

國內疫情高峰持續延後？ 陳時中曝原因

避雷針沒作用太陽能板漏電肇禍？ 百頭豬遭電擊傷亡慘重

議員批台中大火報告消極 環保局：強制清理23次

中央社 / 台中11日電

台中市興中街大樓3月火警造成6死，市府結論報告遭民進黨市議員曾朝榮批態度消極。台中環保局長陳宏益說，市府2年來強制執行清理23次，事發前3天還強制清理一次，甚至遭房東告3次。

台中市興中街一棟大樓3月火警，造成6死6傷。台中市議會今天召開警消環衛業務質詢，民進黨籍台中市議員曾朝榮指出，興中街大火市府的結論報告，環保局僅以「將加強橫向聯繫，移請權責單位卓處」。

曾朝榮指出，市府在2年內已經強制執行23次，事發前還有到過現場稽核，是否在稽查作業上僅流於形式，就將案子結案，無視社區公共安全的危險與預警。

環保局長陳宏益說明，本案環保局強制執行23次，還因為強制執行被房東告了3次，只要民眾檢舉，環保人員都會去現場處置，發生大火的前3天，環保局都還強制清理，將1樓開放空間堆置的廢棄物清理完畢。。

環保局以文字稿補充說明，興中街大樓屋主在1樓開放空間堆置廢棄物案，109年至今共計裁處24次，每次均裁處罰鍰上限新台幣6000元，罰鍰金額總計14萬4000元，全數移送法務部行政執行署「強制執行」，經執行繳款金額共11件，剩餘13件部分，行政執行署將持續要求限期繳款。

台中市 民進黨

延伸閱讀

綠刪中火改善煤倉、換燃氣機組預算 議員：惡搞台中人

綠營北屯議員民調出爐！曾朝榮、謝家宜、蔡雅玲勝出

中市科技稽查見效 1至4月空品不良日近8年同期最少

台中大坑步道蛇類咬傷民 藍綠轟農業局只開出兩張罰單

相關新聞

避雷針沒作用太陽能板漏電肇禍？ 百頭豬遭電擊傷亡慘重

彰化縣芳苑鄉一家養豬場今天清晨下雨打雷，疑因上方太陽能板漏電，造成近160頭豬傷亡，其中27隻種豬已被電死，受害林姓豬農...

初夏上山避暑鬆一下 奧萬大推森林療癒小旅行

時序進入初夏，氣溫逐漸升高，但南投縣奧萬大國家森林遊樂區因位居山區，氣候適宜，山林、瀑布等生態環境則相當涼爽，奧萬大自然...

民怨排隊買快篩遭網友酸 台中市：追加200萬劑下周供貨

台中市議員黃馨慧指出，民進黨徵用快篩劑後配給藥局量太少，造成民眾大排長龍，綠營網軍竟諷刺民眾吃一蘭拉麵可排隊，買快篩劑為...

中市新田步道流浪犬攻擊事件頻傳 動保處設誘捕籠防治

台中市潭子新田登山步道是熱門健行路線，但停車場常有流浪狗攻擊機車騎士，日前就有民眾被攻擊，機車掉入5、6公尺深的溪谷，受...

台中「綠美圖」今上梁 盧秀燕：承載台中人文化夢想

台中「綠美圖」是全台首座美術館與圖書館雙館共構，斥資32億，市府今舉行上梁典禮，工程主體預計今年完工、內裝預計2025年...

綠刪中火改善煤倉、換燃氣機組預算 議員：惡搞台中人

台中市生煤管制條例要求中火應將露天放置的煤炭堆置場改為室內煤倉，原訂今年6月完工，但市議員李中今揭露一份立法院提案文件，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。