議員批台中大火報告消極 環保局：強制清理23次

台中市興中街大樓3月火警造成6死，市府結論報告遭民進黨市議員曾朝榮批態度消極。台中環保局長陳宏益說，市府2年來強制執行清理23次，事發前3天還強制清理一次，甚至遭房東告3次。

台中市興中街一棟大樓3月火警，造成6死6傷。台中市議會今天召開警消環衛業務質詢，民進黨籍台中市議員曾朝榮指出，興中街大火市府的結論報告，環保局僅以「將加強橫向聯繫，移請權責單位卓處」。

曾朝榮指出，市府在2年內已經強制執行23次，事發前還有到過現場稽核，是否在稽查作業上僅流於形式，就將案子結案，無視社區公共安全的危險與預警。

環保局長陳宏益說明，本案環保局強制執行23次，還因為強制執行被房東告了3次，只要民眾檢舉，環保人員都會去現場處置，發生大火的前3天，環保局都還強制清理，將1樓開放空間堆置的廢棄物清理完畢。。

環保局以文字稿補充說明，興中街大樓屋主在1樓開放空間堆置廢棄物案，109年至今共計裁處24次，每次均裁處罰鍰上限新台幣6000元，罰鍰金額總計14萬4000元，全數移送法務部行政執行署「強制執行」，經執行繳款金額共11件，剩餘13件部分，行政執行署將持續要求限期繳款。