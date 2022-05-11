避雷針沒作用太陽能板漏電肇禍？ 百頭豬遭電擊傷亡慘重

彰化縣芳苑鄉一家養豬場今天清晨下雨打雷，疑因上方太陽能板漏電，造成近160頭豬傷亡，其中27隻種豬已被電死，受害林姓豬農說，這已是第二次太陽能板漏電了，但廠商遲未解決，第二次損失更慘重，二次總損失約七百多萬元，連在豬舍工作的員工都覺得很危險，自己生命安全也受威脅。

梅雨鋒面接近，今天清晨一場雨後，彰化縣先傳出災情，林姓豬農說，今天清晨五點半上班時，進入豬舍發現死了一片豬，其中24隻種豬已被電死，到中午又死了三隻，還有約130隻被電傷、站不起來、生命垂危，應該是救不回來了，有不少懷孕母豬肚子裡還有近十隻小豬都一起慘死「看了真的很心痛」。

豬農說，他出租豬舍屋頂給太陽能廠商設太陽能板已五、六年，每個月租金是一萬五千元，去年11月第一次發生電擊事件，損失40頭母豬，約120萬元，這次損失可能是上次四倍多，粗估損失六百萬元，但上一次的損失都還沒賠。

「太陽能廠商遲不解決，也不快來處理安全問題。」豬農生氣的說，他們要求太陽能廠商改善安全問題，上個月雙方才找第三方認證技師檢測，證明避雷針沒有效果，可能是接地不良，而造成雷擊事件，安全問題不小，不只豬會被電死，人在裡面工作也很危險，希望廠商要盡快給他們一個交代。