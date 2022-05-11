中市新田步道流浪犬攻擊事件頻傳 動保處設誘捕籠防治

台中市潭子新田登山步道是熱門健行路線，但停車場常有流浪狗攻擊機車騎士，日前就有民眾被攻擊，機車掉入5、6公尺深的溪谷，受傷住院治療中。台中市動保處已於新田步道設置大型誘捕籠，但今因雨未有犬隻出現，將持續誘捕行動。

潭子農會果樹一班班長蕭宗仁表示，自己果園位於登山步道旁龍興巷，平時約有3組人以狗很可憐為由，固定會到這裡餵養流浪狗，也不聽居民勸告，甚至反嗆「不然你打死我啊」等話，相當無奈。

蕭宗仁提到，初估流浪狗數量至少超過1百隻，之前有人開著鐵牛車要務農，就有2、30隻追在後面吠叫，現在步道遊客多，此類事件層出不窮，也希望相關單位能重視這件事情，不要等到出事了才會後悔莫及。

市議員蕭隆澤指出，地方初估新田步道周邊，就有上百隻流浪狗，動保處今年已抓取的10隻根本僅為少數，呼籲觀旅局、動保處應要主動針對這狀況，詳細規劃實際應對措施，不能等到民眾出事才想辦法。

動保處長林儒良表示，動保處去年在新田地區共捕捉70隻流浪犬，今年也補捉了10隻，若比較乖巧的犬隻就結紮後再回置，比較兇狠的則安置在收容中心再教化。

但因近日發生流浪犬傷人事件，目前動物處在新田地區設置大型誘捕籠（圍片）誘捕，也不再回置，但今天因下雨，附近並無犬隻出沒，誘捕失敗，不過，誘捕行動將持續進行。