快訊

國內疫情高峰持續延後？ 陳時中曝原因

避雷針沒作用太陽能板漏電肇禍？ 百頭豬遭電擊傷亡慘重

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市新田步道流浪犬攻擊事件頻傳 動保處設誘捕籠防治

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
中市動保處於新田地區設置大型誘捕籠（圍片）誘捕，也不再回置，但今天因下雨，附近並無犬隻出沒，誘捕行動將持續進行。圖／蕭隆澤服務處提供
中市動保處於新田地區設置大型誘捕籠（圍片）誘捕，也不再回置，但今天因下雨，附近並無犬隻出沒，誘捕行動將持續進行。圖／蕭隆澤服務處提供

台中市潭子新田登山步道是熱門健行路線，但停車場常有流浪狗攻擊機車騎士，日前就有民眾被攻擊，機車掉入5、6公尺深的溪谷，受傷住院治療中。台中市動保處已於新田步道設置大型誘捕籠，但今因雨未有犬隻出現，將持續誘捕行動。

潭子農會果樹一班班長蕭宗仁表示，自己果園位於登山步道旁龍興巷，平時約有3組人以狗很可憐為由，固定會到這裡餵養流浪狗，也不聽居民勸告，甚至反嗆「不然你打死我啊」等話，相當無奈。

蕭宗仁提到，初估流浪狗數量至少超過1百隻，之前有人開著鐵牛車要務農，就有2、30隻追在後面吠叫，現在步道遊客多，此類事件層出不窮，也希望相關單位能重視這件事情，不要等到出事了才會後悔莫及。

市議員蕭隆澤指出，地方初估新田步道周邊，就有上百隻流浪狗，動保處今年已抓取的10隻根本僅為少數，呼籲觀旅局、動保處應要主動針對這狀況，詳細規劃實際應對措施，不能等到民眾出事才想辦法。

動保處長林儒良表示，動保處去年在新田地區共捕捉70隻流浪犬，今年也補捉了10隻，若比較乖巧的犬隻就結紮後再回置，比較兇狠的則安置在收容中心再教化。

但因近日發生流浪犬傷人事件，目前動物處在新田地區設置大型誘捕籠（圍片）誘捕，也不再回置，但今天因下雨，附近並無犬隻出沒，誘捕失敗，不過，誘捕行動將持續進行。

台中市觀光旅遊局表示，為維護民眾登山休閒安全，將加強巡查新田步道，宣導民眾避免餵食，以確保民眾安全，打造優質休憩景點。

中市動保處於新田地區設置大型誘捕籠（圍片）誘捕，也不再回置，但今天因下雨，附近並無犬隻出沒，誘捕行動將持續進行。圖／蕭隆澤服務處提供
中市動保處於新田地區設置大型誘捕籠（圍片）誘捕，也不再回置，但今天因下雨，附近並無犬隻出沒，誘捕行動將持續進行。圖／蕭隆澤服務處提供

流浪狗 台中市 登山步道

延伸閱讀

國小學童今開打莫德納疫苗 中市東勢2校共13學生施打

不畏疫情中市工廠投資居冠 兩大產業迎接宅運動商機

全台914位大地主 中市最多

重修舊好！中市老舊街區活化整修補助開跑

相關新聞

避雷針沒作用太陽能板漏電肇禍？ 百頭豬遭電擊傷亡慘重

彰化縣芳苑鄉一家養豬場今天清晨下雨打雷，疑因上方太陽能板漏電，造成近160頭豬傷亡，其中27隻種豬已被電死，受害林姓豬農...

初夏上山避暑鬆一下 奧萬大推森林療癒小旅行

時序進入初夏，氣溫逐漸升高，但南投縣奧萬大國家森林遊樂區因位居山區，氣候適宜，山林、瀑布等生態環境則相當涼爽，奧萬大自然...

民怨排隊買快篩遭網友酸 台中市：追加200萬劑下周供貨

台中市議員黃馨慧指出，民進黨徵用快篩劑後配給藥局量太少，造成民眾大排長龍，綠營網軍竟諷刺民眾吃一蘭拉麵可排隊，買快篩劑為...

中市新田步道流浪犬攻擊事件頻傳 動保處設誘捕籠防治

台中市潭子新田登山步道是熱門健行路線，但停車場常有流浪狗攻擊機車騎士，日前就有民眾被攻擊，機車掉入5、6公尺深的溪谷，受...

台中「綠美圖」今上梁 盧秀燕：承載台中人文化夢想

台中「綠美圖」是全台首座美術館與圖書館雙館共構，斥資32億，市府今舉行上梁典禮，工程主體預計今年完工、內裝預計2025年...

綠刪中火改善煤倉、換燃氣機組預算 議員：惡搞台中人

台中市生煤管制條例要求中火應將露天放置的煤炭堆置場改為室內煤倉，原訂今年6月完工，但市議員李中今揭露一份立法院提案文件，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。