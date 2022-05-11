台中「綠美圖」今上梁 盧秀燕：承載台中人文化夢想

台中「綠美圖」是全台首座美術館與圖書館雙館共構，斥資32億，市府今舉行上梁典禮，工程主體預計今年完工、內裝預計2025年完成。市長盧秀燕表示，綠美圖承載台中人藝術、閱讀、文化夢想，完成後會是世界級建築，市民10年的期待，也是她上任最優先施政目標之一。

市長盧秀燕與建築工程團隊、美術界、圖書館界專家代表，共同在主梁上簽名，眾人抬頭看著主梁緩緩上升後定位，為綠美圖工程立下里程碑。今天上梁後，預計今年底完成整個硬體結構，明年起開始龎大內部裝修工程、軟體安裝及籌備營運。

盧秀燕細數，綠美圖建設過程歷經4次流標，大幅調整預算，終在2019年9月16日開工，這是地下2層、地上7層鋼骨結構的隔震建築，總樓地板面積達5萬8千平方公尺，基地面積約2.6公頃。

文化局表示，綠美圖有著「首創採分齡分棟的市立圖書館」、「全台單層服務面積最大的圖書館」、「將地面層抬高與公園連結，開放為市民場域」、「全國最具空間彈性的現代美術館」、「可結合公共藝術展演的建築外牆」等5大特色。