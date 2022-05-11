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初夏上山避暑鬆一下 奧萬大推森林療癒小旅行
時序進入初夏，氣溫逐漸升高，但南投縣奧萬大國家森林遊樂區因位居山區，氣候適宜，山林、瀑布等生態環境則相當涼爽，奧萬大自然教育中心因此於6月1至2日推出「初夏鬆一下」森林療癒小旅行，開放報名至本月25日下午5時止。
南投林區管理處指出，奧萬大國家森林遊樂區位居中海拔的山區，山林生態資源豐沛，每年春櫻、夏瀑、秋月、冬楓，四季特色別具，入夏後氣溫涼爽，民眾透過森林步道穿梭山林間享受森林浴，呼吸芬多精，為此規劃「初夏鬆一下」活動。
而今年的「初夏鬆一下」活動，首日將發給參加者1張來自森林的邀請卡，深入山林製作一份屬於森林的祝福，接著至瀑布秘境及親水區，感受沁涼溪水，晚餐過後，會在滿天星斗下一邊烤棉花糖，一邊聆聽原住民部落「火的傳說」。
第二天規劃前往奧萬大吊橋，運用森林環境營造的放鬆氛圍，在芬多精、負離子及活氧洗禮之下，由環境教育教師帶領，以不同的方式探索自我、釋放壓力，汲取完大自然的能量後，享受滿滿原民風午餐，結束2天1夜的舒壓之旅。
南投林管處表示，「初夏鬆一下」森林療癒活動將在6月1至2日登場，不僅成人，也適合親子參與，而為配合防疫，以12人即成行的精緻小團為主，住宿提供奧萬大客房、帳篷等可依喜好選擇房型，活動報名至5月25日下午5時止。詳情可撥打奧萬大自然教育中心專線049-2974499，或至「台灣山林悠遊網」查詢。
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