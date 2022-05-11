綠刪中火改善煤倉、換燃氣機組預算 議員：惡搞台中人

台中市生煤管制條例要求中火應將露天放置的煤炭堆置場改為室內煤倉，原訂今年6月完工，但市議員李中今揭露一份立法院提案文件，顯示有民進黨立委主動提案要刪除中火煤倉預算，李中對此表示不解與憤怒，攸關民眾呼吸健康的室內煤倉興建，民進黨竟這樣「惡搞！」

據了解，台電2022年度預算案「供煤系統改計畫」經費45億4486萬，由民進黨立委提案刪除改善煤倉23.6億，理由是支援人力物力搶修中火既有輸煤廊道皮帶火災事件， 導致煤倉執行進度不如預期；另「台中電廠新建燃氣機組計畫」128億5334萬，立委提案刪77億。理由是海域環評因台中港務分公司研議替代方案，致期程延後，影響工程發包及開工。

李中今在市議會警消環衛業務質詢表示，為了改善空汙、減少逸散物汙染，台中市府依照生煤管制自治條例，原要求中火在2018年底前要完成室內煤倉興建，但中火當時沒做到，相關工程延後到今年6月預定完工；現在請綠營立委提案刪煤倉與燃氣機組的預算，是在「裝肖維？」

台中市環保局長陳宏益表示，民進黨立委提案刪除台電中火改善煤倉等兩項預算，很不尋常「其中必有文章」很少機關會主動刪減與減列預算。

李中質疑，這是否影響煤倉改善的進度？陳宏益說，進度一定會變慢，他提醒台電，民眾的眼睛是雪亮的，除了中火煤倉是露天外，其他火力發電廠都是室內倉儲，改善空汙勢在必行。不過，生煤管制自治條例部分條文被中央刪除後，中火改善煤倉流有期限，可以按自己的進度。

李中表示，民進黨立委主動刪除室內煤倉的興建費用，他認為匪夷所思，等於宣告中火改善室內煤倉遙遙無期。民進黨嘴巴說要環保、改善空汙，實際上卻和台中市民唱反調，難道是選舉考量，年底要用來扣市府空汙治理不善的大帽子嗎？

李中並表示，從提案理由來看，很明顯是交通部所轄的港務公司有意見，導致環境影響評估進度落後，請民進黨不要再做賊喊抓賊，燃氣機組進度落後就是執行不力！