大甲大安港路與新政路口待轉標誌不清 民代會勘改善
台中市大甲區大安港路與新政路口，待轉標誌被路樹與車輛遮蔽，常有騎士綠燈左轉被警察開單，中市議員吳敏濟今天邀交通局與大甲警分局會勘改善，要求紅綠燈旁應加設機車待轉標誌，交通局承諾下周五前改善完成，未改善前請警方執勤以勸導為主。
今天會勘現場，路口有位廖姓女騎士停等紅燈打算左轉，被問是否知道有待轉標誌，她表示沒看到，而且今天下雨穿雨衣戴眼鏡視線很不好，只會注意紅綠燈；李姓騎士也抱怨，騎車經過這個路口時，以為綠燈能直接左轉，前幾天在此路口才被警察依未兩段式左轉開單，他感到很氣憤也很無奈，當下並未看到待轉標誌，質疑政府設陷阱搶錢。
近期有多位民眾向中市議員吳敏濟服務處陳情，吳敏濟指出，此路口的待轉標誌設置地點不理想，標誌附近不是路樹就是停靠路邊車輛遮住，當樹葉茂盛或中大型車輛停放路邊時，騎士從遠處根本無法察覺，而且標誌與號誌的水平距離也過遠，用路人通常只會看紅綠燈號誌，尤其外地來的更不會發現樹葉遮住的兩段式左轉標誌。
交通局股長王建發表示，此路口待轉標誌位置確實不是很理想，將會儘快在下周五前依照議員建議改善完成，路樹部分也將請大甲區公所修剪，務必讓用路人能清楚辨識標誌。
大甲警分局交通組長王貞惠表示，此路段因車流量大，常發生機車左轉事故，才設置待轉標誌，在標誌改善完成前，將會實施柔性勸導，呼籲用路人小心駕駛，注意安全。
吳敏濟表示，附近許多路口都有待轉標誌，如大安港路左轉大安肉品市場的路口，位置就設在號誌右側幾公分處非常明顯，用路人從遠處看紅綠燈時就會一併看到，他要求交通局應該比照這樣的模式，儘速改善大安港路與新政路十字路口，並應重新檢討全市待轉標誌設置位置是否理想。
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