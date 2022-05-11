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八卦山缺水鳳梨掉價 農委會將廢旱灌改鑿井供水

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣八卦山缺乏灌溉用水，農委會設蓄水池提升缺水期蓄水量。圖／行政院中部聯合服務中心提供
南投縣八卦山缺乏灌溉用水，農委會設蓄水池提升缺水期蓄水量。圖／行政院中部聯合服務中心提供

南投縣八卦山缺乏灌溉水源，縣議員曾振炎今天說，八卦山鳳梨價格掉到每斤8元，低於成本，農民還要買水灌溉，根本不敷成本，政府應解決八卦山缺水問題。南投縣工務處表示，農田水利署評估，旱灌系統管線老舊改善成本太高，有意廢旱灌系統改鑿井供水。

南投縣八卦山是茶、鳳梨、山藥等農產重要產地，八卦山為台地缺乏灌溉水源，有4171公頃農地只能實施旱灌，但供水不穩定，農民為了灌溉用水困擾十多年，甚至缺水期必須買水灌溉。

曾振炎說，以名間鄉赤水村為例，因為地勢高旱灌系統難發揮功能，當地種植鳳梨現價格下滑，每斤只剩7到8元，但成本就要10元，農民還要買水灌溉，根本不敷成本。政府應盡快解決八卦山農業用水問題，別讓農民血本無歸。

南投縣長林明溱說，八卦山旱灌問題原本農委會農田水利署成立後，中央要求現況接管，但農田水利署至今未接收，目前還是由縣府管理。

工務處長陳錫梧說，農田水利署委託規畫公司評估八卦山旱灌系統，認為旱灌系統建構20多年，不少管線已經老舊破損，如果要全部改善，至少要20多億元，且還是有爆管、漏水可能，因此農田水利署傾向廢除旱灌系統，將改以開鑿水井，縮短區域供水範圍，減少供水成本，以利灌溉。

在農田水利署接管前，暫時由南投縣府接辦八卦山灌溉供應，縣府會維持供水，並提升用水供應，減輕缺水問題，並希望農田水利署盡快接管，並完成新的供水規畫，以徹底解決八卦山農業缺水問題。

南投縣八卦山台地缺水，加上鳳梨價格下滑，農民入不出敷出，議員曾振炎要求解決旱灌供水問題。記者江良誠／攝影
南投縣八卦山台地缺水，加上鳳梨價格下滑，農民入不出敷出，議員曾振炎要求解決旱灌供水問題。記者江良誠／攝影
南投縣八卦山台地缺水，加上鳳梨價格下滑，農民入不出敷出，議員曾振炎要求解決旱灌供水問題。記者江良誠／攝影
南投縣八卦山台地缺水，加上鳳梨價格下滑，農民入不出敷出，議員曾振炎要求解決旱灌供水問題。記者江良誠／攝影

水利署 南投 農民

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