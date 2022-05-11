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越野車冒雨衝丹大聯外道路 當地人嘆真不怕死

中央社 / 南投縣11日電

丹大聯外道路完成整修，2輪、4輪車輛都可通行，不少車友趕在入口處的渡溪鋼便橋移除前入山，就算前方降雨又有落石，仍有車輛冒雨進入，讓當地人員不禁感嘆「真是不怕死」。

行政院農業委員會林務局南投林區管理處所轄丹大林班道路今年1月24日起開放2輪車輛、執行公務汽車通行，發生多起人車墜谷事故，甚至有機車騎士摔死，考量丹大聯外道路部分路段仍需整修，林管處協調施工機關台灣電力公司於2月18日起管制非公務車輛進入。

丹大聯外道路日前由台電公司整修完畢，5月5日解除人車管制，包含2輪機車、4輪汽車都可通行，近日吸引不少越野車友搶先體驗，隨著雨季將至，昨天已有車輛下山遇強降雨，甚至有車友在網路呼籲「前往七彩湖車友請立即掉頭，山路已坍方，似乎不少車友受困」。

中央社記者今天求證南投縣警察局信義分局、南投縣消防局信義分隊，皆表示未接獲求救案；南投林區管理處則指出，丹大聯外道路8.5公里處有較大面積坍方，但4輪汽車目前仍可通行，沿路有零星落石，目前雖無人車受困山區，仍呼籲車友評估風險，勿勉強入山。

南投林管處也發布訊息表示，丹大山區10日夜間降雨，近日也有雨勢，丹大聯外道路部分地質脆弱路段雖經台電完成路面整修，但上、下邊坡仍為裸露破碎區域，無法大規模整治，隨時有落石坍方，加上汛期將至，民眾入山前應留意天氣變化及自身安全。

南投 落石 台電

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