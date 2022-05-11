台中兒童疫苗今開打！學校志工、老師安撫 救護車待命

台中市兒童疫苗今天開打，教育局統計，同意在校接種莫德納共3萬6756名學生，同意接種率為28.52%。衛生局今天上午安排醫療院所到東勢區中科國小、石角國小、太平區東汴國小為學生施打疫苗；學校因疫情不對外開放，家長不能入校，改由學校志工及老師安撫下，過程順利。消防局也加派人力及救護車輛待命，學生於接種疫苗後如產生嚴重不良反應，可立即聯繫通報送醫。

教育局說明，台中市235所公私立國小，除3校未送交家長意願書給教育局外，統計已回收意願書計有15萬8482份，同意在校接種3萬6756人(23.19%)，自行至醫療院所8448人(5.33%)，總計同意接種莫德納比率為28.52%。

教育局指出，市府衛生局已安排39組合約醫療院所，今日起至6月10日，入校為學生接種第一劑莫德納疫苗。今天首日，東勢區中科國小9人、石角國小7人、太平區東汴國小17人接種，由於防疫期間不對外開放，在學校志工及老師等人安撫下，過程順利。

教育局說明，台中市消防局也加派人力及救護車輛於各分隊待命，學生於接種疫苗後如產生嚴重不良反應，可立即聯繫通報送醫，學校也會及時通知學生家長，請家長放心。

教育局說，這次中央安排國小學生施打疫苗是6至11歲， 學校如有滿12歲的學童，因其施打劑量為成人劑量，與6至11歲學童的兒童劑量不同，依照中央指引，學校及醫療院所以分流方式施打，確保學童接種劑量正確。至於幼兒園則由家長帶孩子前往醫療院所接種，教育局統計全市幼兒園有意願接種莫德納疫苗2827人，施打比率為14.23%。（以全市5月11日滿6足歲的幼生數1萬9872人計算）