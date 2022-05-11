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不畏疫情中市工廠投資居冠 兩大產業迎接宅運動商機

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市經發局長張峯源（右）表示，市府持續為企業排除障礙，加速投資腳步。圖／經發局提供
台中市經發局長張峯源（右）表示，市府持續為企業排除障礙，加速投資腳步。圖／經發局提供

經濟部統計處公布最新「109年工廠校正及營運報告」台中市工廠家數1萬8,977家、全年固定資產投資額2,847億元，兩項指標再度蟬連全國第一。經發局指出，中市兩大產業迎接宅運動商機，在疫情衝擊下，仍保兆元商機，創造經濟奇蹟。

經發局長峯源表示，除了經濟部公布最新「109年工廠校正及營運報告」好成績，台中產業全年總營收2兆1471億元全國第三，投入研發經費大幅成長近15%居全國第三，顯示企業看好台中長期發展。

張峯源強調，疫情顛覆全球消費模式，終端市場疲弱重挫工廠營收之際，中市經發局長張峯源指出，台中相關產業迎接「宅運動」風潮下的健身器材及單車龐大商機，機械設備製造業、金屬製品製造業在疫情下保持兆元營收，創造台灣經濟奇蹟。

台中製造業近年來積極研發升級，切入高附加價值、高技術含量產品，投入生產離岸風電鑄件、電動車零組件等，例如上銀集團滾珠螺桿掌握歐洲電動車大單、和大工業齒輪製造2008年切入電動車供應鏈，保有穏定獲利及長期競爭力。

經發局指出，截至今年第一季，台中經濟指標已連續3季蟬聯8項全國冠軍，展現兼顧經濟與防疫。市府持續打造安心投資環境，協助企業排除投資障礙，帶動台中就業與地方發展。

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