湯姆熊遊樂場進駐彰化家樂福？業者曝這點成變數

國內知名室內連鎖遊樂廣場 「湯姆熊歡樂世界」，全台展店達50多家，傳出近日在網路徵才，準備進駐到量販店彰化市家樂福，對此家樂福指出，湯姆熊確實有與公司接洽有進駐的規畫，但國內疫情嚴峻，湯姆熊目前還在評估中。

家樂福中區公關經理高婉如表示，湯姆熊確實有到彰化店設點的計畫，但櫃位還要確認，目前也尚未簽約，因想提前布署在網路上徵才，但現在考量到疫情衝擊還在評估，可能要再過幾周才會明朗。

彰化縣首善之區的彰化市除了還沒有百貨公司，具規模的量販店也只家樂福，居民許多休閒、消費都往台中，有網友指出，彰化家樂福內原本也有類似的遊樂廣場，但似乎受疫情影響也撤出。

也有網友指出，彰化市曉陽路裕毛屋超市「凱福登」過去在二樓還有室內遊樂場，是小時候的回憶，自從歇業拆除後，彰化幾乎沒有這種可以帶小孩去玩、有遊戲機彩票兌換禮物的遊樂場，很期待有連鎖店到彰化。