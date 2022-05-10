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祈禱烏俄烽火早日平息 台中慈濟醫院募愛展心意
國內新冠疫情個案數屢創新高，國外烏克蘭民眾正處於戰場水深火熱中，台中慈濟醫院響應證嚴法師警醒，要民眾看見人間苦況，呼籲社會募心，解病苦兵災；台中慈濟醫院於今舉辦募心募愛活動，祈禱烏克蘭難民早日度過難關。
台中慈濟醫院醫護行政同仁與志工，利用午休結束前時間，聚集一樓大廳，在「齊心弭災疫、共善援苦難」標語前，靜心祈禱希望烏克蘭難民早日度過難關。
台中慈濟醫院長簡守信指出，全球都在關注烏俄戰爭，流浪到其他國家的難民，除了辛苦還有一份看不到未來的挫折，在波蘭前線關懷難民的慈濟人，需要大家以點滴行動，聚集成為膚慰與支持的力量。
簡守信說，其實在疫情升溫的時刻，反倒更應該募心募愛，提醒大家珍惜當下，而不是一直抱怨社會不安、抱怨疫情失控，在面對困難、克服困難的同時，藉由祈福、幫助別人更能夠安住自己的心，也找到未來方向。
復健部職能治療組長余沛珊利用空檔來捐出竹筒。余說，文明世界還會有戰爭發生，相當不可思議，且時間長得比想像中還久，最令人難過的是，烏克蘭的難民被迫流亡到其他國家，像電影情節真的發生在現實生活。捐款能夠協助的心意不多，就是希望可以把愛心送到遙遠的烏克蘭，祝福他們。
小兒科專科護理師楊玉宜上午休假，知道有祈福活動，特別拜託同仁帶著他的竹筒，把一份心意送給正在受苦難的烏克蘭人民。楊玉宜表示，戰爭是人類貪念的產物，卻讓無辜的人民終日惶惶不安，顛沛流離甚至失去生命。慶幸自己沒有這種經歷，卻也心疼烏克蘭人民，雖然只是小小心意，還是希望能幫到他們。
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