西瓜畸形欠收！福興西瓜節停辦 瓜農：沒碰過那麼慘

今年春季雨量充足，但天氣忽冷忽熱，傳出西瓜有嚴重的「瘋欉」病蟲害災情，造成枯萎、結果率低，果實畸形長不大等情形，彰化西瓜產區福興鄉公所接到瓜農陳情，今天到田裡勘災，發現受災的瓜田約有7成，福興鄉原本因為疫情停辦兩年的西瓜節，如今又碰上西瓜欠收，公所今年將第3年停辦西瓜節活動。

彰化縣府農業處指出，彰化縣西瓜栽植面積約273公頃，今年春天氣候異常，西瓜生長狀況確實影響很大，陸續有鄉鎮提出西瓜農損申報，明天將與農改場一起去會勘，才能確定是否開災害補助。

福興鄉長蔣煙燈說，福興鄉麥厝村、三和村是主要西瓜產區，但也有許多鄉內瓜農也擴大到鄰近芳苑、二林種植，面積達4、50公頃，因二林、芳苑和福興交界都是同時間種，今年受到災害同樣嚴重。

福興鄉農會西瓜產銷班長許清池說，種西瓜幾十年來，從來沒有遇到今年這麼嚴重的災情，因為春雨多，病蟲害容易孳生，導致西瓜「瘋欉」災情，且氣溫忽冷忽熱，西瓜紛紛染病，瓜藤、瓜葉枯萎。

他指出，結果率很低和果實畸形長不大，有些外觀看起來還好，但內部都已爛掉，幾乎沒有收成，加上農藥、肥料、油料等成本樣樣上漲，壓力實在大。