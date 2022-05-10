影／南投一家3口貧病擠板模屋 公部門伸援了

南投國姓林姓一家3口貧病纏身，窩居在國道六號高架橋下以板模拼湊而成的木屋，引發關注；經縣府社勞處、公所社會課確認，該家庭雖有低收、身障等社福補助，但居住環境欠佳，將協助其就近租屋，再尋求其他補助，改善其生活品質。

立委馬文君獲民眾通報林家處境，得知其生活簡陋，夫妻2人均為身障者，有使用尿布需求，上周攜帶成人紙尿褲及其他物資前往訪視，未料林男一家的「家」竟是用板模拼湊而成的木屋，讓她相當震驚，將相關照片放上臉書後引發關注。

馬指出，65歲林男與妻子育有1子，曾從事板模工作，因經濟不富裕，在國道6號高架橋下利用板模拼湊造屋，後因罹患脊椎炎行動不便，妻子又因糖尿病致右腳截肢，且需長期洗腎，家中經濟更加困頓，全靠兒子打零工及社福補助支撐。

而林家夫妻2人因身障行動不便，甚至長期臥床，難以及時因應如廁需求，因此生活多需仰賴紙尿褲，但家中貧困無力購買，社福團體捐助的紙尿褲也有限，為節省用量，2人白天就用塑膠尿袋應急使用，生活條件相當惡劣。

對此，國姓公所社會課表示，該案家具社福補助資格，其中林男低收身障津貼約8000多元；林妻具身障身分有津貼5000多元，社工也曾多次訪視關心其需求，平時則由當地生活重建協會提供送餐、生活物資、居家服務、就醫接送等協助。

縣府社勞處昨會同公所訪視並表示，該板模屋住家環境簡陋又危險，但因土地非自有，無法轉介善心團體協助改建，評估後會協助其就近租屋，租金由低收租屋補助及社福團體支應，同時要求林男兒子做好居家環境清潔，自力維護居住品質。