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影／別把平腹小蜂帶回家 員林市將雇人掛蜂盒加註禁拿公告

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市公所申請補助平腹小蜂的蜂卵，有些平腹小蜂已羽化。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市公所申請補助平腹小蜂的蜂卵，有些平腹小蜂已羽化。記者簡慧珍／攝影

時值龍眼樹開花期，農民又要擔憂荔枝樁象肆虐，彰化縣政府補助員林市公所價值64萬元的160盒平腹小蜂蜂卵，今天起沿著員林萬里長城步道懸掛在雜林內，市公所為預防懸掛位置不當或方位不正確，決定雇用專人懸掛並加註提醒公告，以免好奇民眾觸碰甚至帶回家，讓防治效果大打折扣。

彰化縣荔枝種植面積877公頃、龍眼664公頃，這兩種水果的前三大產地都不是員林市，但種植這兩種水果的所在地八卦山，由北而南貫穿主要產地芬園鄉、彰化市、社頭鄉，與社頭鄉相鄰的員林市公所發現轄區八卦山上有不少廢棄果園，因乏人管理成了荔枝樁象樂園，市公所申請補助平腹小蜂消滅這些廢棄果園裡的荔枝樁象，間接為鄰近鄉鎮果園除害。

員林市公所今天在藤山步道植物園區的對面雜木林施放平腹小蜂，苗栗區農業改良場研究助理李世仰應邀說明平腹小蜂生態，每年春節過後天氣回暖，農改場輔導農民陸續施放在荔枝與龍眼的果園，農改場也在廢棄農園施放平腹小蜂，防治效果有七成。李世仰示範打開蜂盒的步驟和懸掛時的正確角度，以免阻礙平腹小蜂飛出或下雨造成蜂盒內潮濕積水。

員林市長游振雄說，荔枝樁象嚴重危害荔枝和龍眼，政府近年花費不少經費也用盡方法防治，去年收購卵片44萬片，成效很好，今年改為生物防治施放荔枝樁象的天敵平腹小蜂，每顆蜂卵兩元，每盒一片黏2千個蜂卵，價值4千元，「價格不菲」，市公所將雇請專人懸掛蜂盒並加註提醒公告，避免民眾好奇觸碰甚至帶回家，不但傷害平腹小蜂、浪費公帑也降低防治效果。

興里長謝堂權建議，龍眼的病蟲害不只有荔枝樁象，這時要噴藥殺死另一種害蟲，市公所此時施放平腹小蜂較適合荒廢農園，不適合專業果園，他希望明年春節到國曆4月底釋出平腹小蜂，比較有效果。

市長游振雄表示，員林市藤山步道、萬里長城步道等山區常有人健行運動，山區很多沒人管理的果樹，市公所這時懸掛蜂盒釋放平腹小蜂，就是要防治藏身在不適合噴農藥的山區雜木林裡的荔枝樁象。

縣政府農業處表示，今年全縣噴皂素，以肥皂泡沫堵塞荔枝樁象身體氣孔造成死亡的原理殺蟲，也在社頭鄉局部噴灑黑殭菌，類似黴菌感染荔枝樁象讓牠們病死，成效方面黑殭菌優於皂素，明年應會擴大噴灑黑殭菌的範圍，並行實施施放平腹小蜂，使防治工作事半功倍；此外，市公所配合中彰投雲共同防治期，農經課受理農地藥劑補助至6月30日，洽詢電話（04）8347171分機151或156。

彰化縣員林市公所獲縣政府補助購買64萬元平腹小蜂蜂卵，今天起沿著萬里長城步道雜木林懸掛蜂盒。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市公所獲縣政府補助購買64萬元平腹小蜂蜂卵，今天起沿著萬里長城步道雜木林懸掛蜂盒。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府補助購買平腹小蜂的蜂卵，每片2千顆卵，價值4千元。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府補助購買平腹小蜂的蜂卵，每片2千顆卵，價值4千元。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市公所沿著萬里長城步道懸掛平腹小蜂的蜂盒，今天市長游振雄（前左）與市民代表會主席賴東位（後）、市民代表張徽澤掛蜂盒釋出已羽化的平腹小蜂。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市公所沿著萬里長城步道懸掛平腹小蜂的蜂盒，今天市長游振雄（前左）與市民代表會主席賴東位（後）、市民代表張徽澤掛蜂盒釋出已羽化的平腹小蜂。記者簡慧珍／攝影

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