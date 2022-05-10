影／別把平腹小蜂帶回家 員林市將雇人掛蜂盒加註禁拿公告

時值龍眼樹開花期，農民又要擔憂荔枝樁象肆虐，彰化縣政府補助員林市公所價值64萬元的160盒平腹小蜂蜂卵，今天起沿著員林萬里長城步道懸掛在雜林內，市公所為預防懸掛位置不當或方位不正確，決定雇用專人懸掛並加註提醒公告，以免好奇民眾觸碰甚至帶回家，讓防治效果大打折扣。

彰化縣荔枝種植面積877公頃、龍眼664公頃，這兩種水果的前三大產地都不是員林市，但種植這兩種水果的所在地八卦山，由北而南貫穿主要產地芬園鄉、彰化市、社頭鄉，與社頭鄉相鄰的員林市公所發現轄區八卦山上有不少廢棄果園，因乏人管理成了荔枝樁象樂園，市公所申請補助平腹小蜂消滅這些廢棄果園裡的荔枝樁象，間接為鄰近鄉鎮果園除害。

員林市公所今天在藤山步道植物園區的對面雜木林施放平腹小蜂，苗栗區農業改良場研究助理李世仰應邀說明平腹小蜂生態，每年春節過後天氣回暖，農改場輔導農民陸續施放在荔枝與龍眼的果園，農改場也在廢棄農園施放平腹小蜂，防治效果有七成。李世仰示範打開蜂盒的步驟和懸掛時的正確角度，以免阻礙平腹小蜂飛出或下雨造成蜂盒內潮濕積水。

員林市長游振雄說，荔枝樁象嚴重危害荔枝和龍眼，政府近年花費不少經費也用盡方法防治，去年收購卵片44萬片，成效很好，今年改為生物防治施放荔枝樁象的天敵平腹小蜂，每顆蜂卵兩元，每盒一片黏2千個蜂卵，價值4千元，「價格不菲」，市公所將雇請專人懸掛蜂盒並加註提醒公告，避免民眾好奇觸碰甚至帶回家，不但傷害平腹小蜂、浪費公帑也降低防治效果。

興里長謝堂權建議，龍眼的病蟲害不只有荔枝樁象，這時要噴藥殺死另一種害蟲，市公所此時施放平腹小蜂較適合荒廢農園，不適合專業果園，他希望明年春節到國曆4月底釋出平腹小蜂，比較有效果。

市長游振雄表示，員林市藤山步道、萬里長城步道等山區常有人健行運動，山區很多沒人管理的果樹，市公所這時懸掛蜂盒釋放平腹小蜂，就是要防治藏身在不適合噴農藥的山區雜木林裡的荔枝樁象。