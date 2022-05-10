曾宥禎冥想將聲音轉化成油彩 葫蘆墩文化中心展出個展

「心靈磁場-曾宥禎油畫個展」自今天至22日，於葫蘆墩文化中心展出；油彩畫家曾宥禎透過冥想方式，將聲音轉化為油彩方式揮灑於畫布上，藉由簡化後的色塊線條，展現魔幻寫實的內心意象，傳遞平和喜樂的心靈能量。

「聲音可令人平和抒壓也能讓人情緒激盪；色彩就像一種看似單純，而簡化到讓人印象深刻的表情。」曾宥禎表示，多年前經歷場車禍，也許是腦部衝擊的影響，或人類有待開發的潛在能力，竟可以透過聆聽週邊各種聲響音波振動，及靜思觀想中閃現的幻覺式色彩，以音頻高低強弱搭配色相明暗，轉譯出一種直覺並真誠的獨創繪圖符號。