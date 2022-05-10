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曾宥禎冥想將聲音轉化成油彩 葫蘆墩文化中心展出個展
「心靈磁場-曾宥禎油畫個展」自今天至22日，於葫蘆墩文化中心展出；油彩畫家曾宥禎透過冥想方式，將聲音轉化為油彩方式揮灑於畫布上，藉由簡化後的色塊線條，展現魔幻寫實的內心意象，傳遞平和喜樂的心靈能量。
「聲音可令人平和抒壓也能讓人情緒激盪；色彩就像一種看似單純，而簡化到讓人印象深刻的表情。」曾宥禎表示，多年前經歷場車禍，也許是腦部衝擊的影響，或人類有待開發的潛在能力，竟可以透過聆聽週邊各種聲響音波振動，及靜思觀想中閃現的幻覺式色彩，以音頻高低強弱搭配色相明暗，轉譯出一種直覺並真誠的獨創繪圖符號。
葫蘆墩文化中心表示，本次展覽共計展出34件作品，其中「潤」以淺藍色為基調，帶入細微對比色系的筆觸線條表達音律振動的波紋，闡述浸潤著市集喧囂吵雜的繁華城市中，作者藉由冥思，覓得心中一幽靜無聲的淨土。「煦」以墨綠及暗紅為基底，舞動振盪的鵝黃線條，有如寂靜中光影撥動及氣流轉變，表達靈性聚散的意涵。「繁」，雖然日常的繁擾思緒，就像氣候反覆與晴雨幻變，但等節氣到來，也能如火紅花朵般簇擁繁盛、爭妍盛開。
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