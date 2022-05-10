南投到宅沐浴車為失能長輩澡回幸福 去年服務近3000人

南投縣配合長照2.0服務升級，結合3家機構提供5台「到宅沐浴車」，服務全縣13鄉鎮市，讓2957位長輩能舒服輕鬆的洗澡，其中仁愛、信義、魚池、國姓、中寮五個偏遠地區，因為到宅沐浴車的提供，讓偏遠、原民地區的長輩及家屬來說都是件幸福的事。

高齡91歲吳奶奶因中風身體功能逐漸退化，且身上留置鼻胃管及導尿管，完全臥床無能力行走至衛浴洗澡，加上家中環境阻礙及人力限制，只能每間隔一天在家人協助下於床上擦澡一次，家人表示，「幸好有到宅沐浴服務，讓長輩感到幸福又開心。」

南投衛生局指出，對於失能臥床的長輩或身心障礙者，因為居家環境設備和照顧人力的不足，到浴室洗澡成為難以實現的心願；而到宅沐浴服務人員，皆由受過專業沐浴知能訓練的護理人員、照顧服務員、操作員組成的3人專業團隊，以專用車輛配搭行動組合式浴槽，到宅協助失能者進行約1小時的全身式沐浴。