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南投到宅沐浴車為失能長輩澡回幸福 去年服務近3000人
南投縣配合長照2.0服務升級，結合3家機構提供5台「到宅沐浴車」，服務全縣13鄉鎮市，讓2957位長輩能舒服輕鬆的洗澡，其中仁愛、信義、魚池、國姓、中寮五個偏遠地區，因為到宅沐浴車的提供，讓偏遠、原民地區的長輩及家屬來說都是件幸福的事。
高齡91歲吳奶奶因中風身體功能逐漸退化，且身上留置鼻胃管及導尿管，完全臥床無能力行走至衛浴洗澡，加上家中環境阻礙及人力限制，只能每間隔一天在家人協助下於床上擦澡一次，家人表示，「幸好有到宅沐浴服務，讓長輩感到幸福又開心。」
南投衛生局指出，對於失能臥床的長輩或身心障礙者，因為居家環境設備和照顧人力的不足，到浴室洗澡成為難以實現的心願；而到宅沐浴服務人員，皆由受過專業沐浴知能訓練的護理人員、照顧服務員、操作員組成的3人專業團隊，以專用車輛配搭行動組合式浴槽，到宅協助失能者進行約1小時的全身式沐浴。
目前縣內共有3家機構5台到宅沐浴車，服務範圍包括全縣13鄉鎮市，長照2.0服務，包括洗頭、洗臉、吹頭髮、全身清潔、擦拭身體、穿換衣物，以及沐浴前後的生理評估，甚至提供補助一般民眾每次部分負擔費用只需約400元，而中低收入戶民眾為125元，低收入戶者，則可免費使用該項服務。相關問題可洽詢全國統一專線：1966，即可轉接至各縣市照管中心，或電洽南投縣政府衛生局長期照顧管理中心專線049-2209595。
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