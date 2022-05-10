快訊

職人經紀幫操盤 「最美博士」聊性事一砲而紅

防疫神單爆出承保理賠爭議 防疫保單之亂從何而來？

菲律賓總統大選：小馬可仕狂勝嚇死自由派？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投到宅沐浴車為失能長輩澡回幸福 去年服務近3000人

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投長照2.0服務升級，結合縣內3家機構提供5台到宅沐浴車，服務全縣13鄉鎮市。圖／南投縣衛生局提供
南投長照2.0服務升級，結合縣內3家機構提供5台到宅沐浴車，服務全縣13鄉鎮市。圖／南投縣衛生局提供

南投縣配合長照2.0服務升級，結合3家機構提供5台「到宅沐浴車」，服務全縣13鄉鎮市，讓2957位長輩能舒服輕鬆的洗澡，其中仁愛、信義、魚池、國姓、中寮五個偏遠地區，因為到宅沐浴車的提供，讓偏遠、原民地區的長輩及家屬來說都是件幸福的事。

高齡91歲吳奶奶因中風身體功能逐漸退化，且身上留置鼻胃管及導尿管，完全臥床無能力行走至衛浴洗澡，加上家中環境阻礙及人力限制，只能每間隔一天在家人協助下於床上擦澡一次，家人表示，「幸好有到宅沐浴服務，讓長輩感到幸福又開心。」

南投衛生局指出，對於失能臥床的長輩或身心障礙者，因為居家環境設備和照顧人力的不足，到浴室洗澡成為難以實現的心願；而到宅沐浴服務人員，皆由受過專業沐浴知能訓練的護理人員、照顧服務員、操作員組成的3人專業團隊，以專用車輛配搭行動組合式浴槽，到宅協助失能者進行約1小時的全身式沐浴。

目前縣內共有3家機構5台到宅沐浴車，服務範圍包括全縣13鄉鎮市，長照2.0服務，包括洗頭、洗臉、吹頭髮、全身清潔、擦拭身體、穿換衣物，以及沐浴前後的生理評估，甚至提供補助一般民眾每次部分負擔費用只需約400元，而中低收入戶民眾為125元，低收入戶者，則可免費使用該項服務。相關問題可洽詢全國統一專線：1966，即可轉接至各縣市照管中心，或電洽南投縣政府衛生局長期照顧管理中心專線049-2209595。

南投長照2.0服務升級，結合縣內3家機構提供5台到宅沐浴車，服務全縣13鄉鎮市。圖／南投縣衛生局提供
南投長照2.0服務升級，結合縣內3家機構提供5台到宅沐浴車，服務全縣13鄉鎮市。圖／南投縣衛生局提供
南投長照2.0服務升級，結合縣內3家機構提供5台到宅沐浴車，服務全縣13鄉鎮市。圖／南投縣衛生局提供
南投長照2.0服務升級，結合縣內3家機構提供5台到宅沐浴車，服務全縣13鄉鎮市。圖／南投縣衛生局提供

沐浴 衛生局 南投

延伸閱讀

影／妻第二胎羊水破了 夫從南投飛車趕台中警助開道

南投斥資2690萬元蓋停車場 1個車格70多萬元挨批

南投婦人死後確診 丈夫及居服員相繼驗出陽性

南投「天空之星」景觀塔改名又增資？議員痛批：浪費錢

相關新聞

台中知名永豐棧酒店傳欠薪 老董：一定撐過疫情這一關

台中市知名的永豐棧酒店傳出積欠員工薪水，並有4名員工向勞工局申請勞資爭議調解。不過，負責人何豐棧上午表示，受疫情影響，生...

南投斥資2690萬元蓋停車場 1個車格70多萬元挨批

南投縣政府斥資2690萬元將平和大排封蓋興建停車場，縣議員賴燕雪質疑，1個停車格要70、80萬元，花大錢蓋停車場，還恐害...

影／麗寶天空之夢摩天輪五周年 燈光秀為台灣防疫加油

在台中市后里區的麗寶天空之夢摩天輪將5周年，隨國內疫情升溫，今晚起至5月底的晚上，天空之夢將有TW GO(TAIWAN ...

后豐鐵馬道百年「九號隧道」 中市府全年監控保安全

台中后豐鐵馬道每年吸引大批遊客騎乘單車，其中景點「九號隧道」為舊山線隧道之一，擁百年歷史，為遊客必訪特色景點。台中市觀旅...

中橫通車逾一甲子 谷關工務段至梨山饗堂緬懷開路英雄

中橫公路自1960年5月9日通車，昨天剛好滿62年，超過一甲子時光。感念開闢中橫道路的無名英雄，無畏的犧牲奉獻，公路總局...

南投到宅沐浴車為失能長輩澡回幸福 去年服務近3000人

南投縣配合長照2.0服務升級，結合3家機構提供5台「到宅沐浴車」，服務全縣13鄉鎮市，讓2957位長輩能舒服輕鬆的洗澡，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。