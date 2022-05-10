中橫通車逾一甲子 谷關工務段至梨山饗堂緬懷開路英雄

中橫公路自1960年5月9日通車，昨天剛好滿62年，超過一甲子時光。感念開闢中橫道路的無名英雄，無畏的犧牲奉獻，公路總局谷關工務段長呂正安昨帶隊至「梨山饗堂」虔誠參拜，祭祀200多名開路的退除役官兵。

中部橫貫公路為台灣第一條串連東部、西部的公路系統，於1956年動工，由逾200名的榮民開發，1960年5月9日通車，省道台八線為主線，長度約187公里。

中橫自5月9日通車，昨超過一甲子滿62年，公路總局谷關工務段感念開路先民的無畏犧牲奉獻，由段長呂正安領隊，齊備清香素果，至梨山饗堂祭拜英靈。

段長呂正安表示，中橫從早期手工釀碧築路，進展到經驗積累側重機械期，再到現代科技導入的年代。持續變者是工法，不變者是臨險不懼為民前鋒的精神。