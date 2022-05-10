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后豐鐵馬道百年「九號隧道」 中市府全年監控保安全

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中后豐鐵馬道九號隧道全長1.2公里，擁百年歷史，為民眾拍照打卡熱點。圖／台中市觀旅局提供
台中后豐鐵馬道九號隧道全長1.2公里，擁百年歷史，為民眾拍照打卡熱點。圖／台中市觀旅局提供

台中后豐鐵馬道每年吸引大批遊客騎乘單車，其中景點「九號隧道」為舊山線隧道之一，擁百年歷史，為遊客必訪特色景點。台中市觀旅局每年編列預算監測巡視，提供遊客安全遊憩環境。

台中市后豐九號隧道建於1908年，全長1.2公里，為台鐵舊山線最長的隧道，隧道南口「氣象雄深」，隧道北口「潛行不窒」，由日治時代第5任總督佐久間左馬太、民政長官後藤新平題字，超過百年歷史，為后豐鐵馬道重要景點之一，每年吸引大批遊客前往，為打卡熱點。

台中市觀旅局為維護自行車道環境及遊客遊憩安全，每年持續編列預算，讓專業人員使用儀器監測、現場目視巡查隧道狀況，也安排人員不定期巡視，就隧道結構、排水狀況監測，以利及早發覺異狀，提供遊客安全的遊憩環境。

觀旅局表示，從隧道壁體聽音檢測、裂縫量測、水位及流量觀測、混凝土結構是否傾斜變動等安全評估項目，目前各項監測數值均在安全範圍內，隧道結構穩定、排水狀況正常；歡迎大家趁著春光甚好，規劃一趟單車輕旅行，前來體驗這條充滿歷史氣息的百年隧道。

「后豐鐵馬道」為台鐵舊山線改建而成的專用自行車道，全長共5.8公里，從后里火車站出發後，可沿甲后路到月眉觀光糖廠參觀、吃古早味枝仔冰，再騎乘到甲后線忘憂谷支線，沿途可欣賞明媚的大甲溪風光，隨季節更迭而有不同變化景色的熱門景點忘憂谷，歡迎民眾趁假日，一同享受山線自行車旅行，悠閒探訪河岸與田野風光。

台中后豐九號隧道水流量量測。圖／台中市觀旅局提供
台中后豐九號隧道水流量量測。圖／台中市觀旅局提供
台中后豐九號隧道裂縫計量測。圖／台中市觀旅局提供
台中后豐九號隧道裂縫計量測。圖／台中市觀旅局提供

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