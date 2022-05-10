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南投斥資2690萬元蓋停車場 1個車格70多萬元挨批

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府斥資2690萬元將平和大排封蓋興建停車場，縣議員賴燕雪質疑，花大錢蓋停車場，卻恐害周邊交通打結。記者賴香珊／攝影
南投縣政府斥資2690萬元將平和大排封蓋興建停車場，縣議員賴燕雪質疑，花大錢蓋停車場，卻恐害周邊交通打結。記者賴香珊／攝影

南投縣政府斥資2690萬元將平和大排封蓋興建停車場，縣議員賴燕雪質疑，1個停車格要70、80萬元，花大錢蓋停車場，還恐害周邊交通打結；工務處回應，將透過試營運確認調整停車出入動線，並透過收費制，讓有限車位發揮最大效用。

縣議員賴燕雪指出，縣府斥資2690萬元將三塊厝區塊平和大排上方加蓋變成空地，並且畫設停車格，但停車場用地周邊的民族路、民權街及公園街，路幅狹窄，民族路更是交通要道，民權街則為菜市場，未來停車出入，恐害周邊交通更打結。

而該停車場不僅興建基地選址不合適，場內停車格規畫也就20、30個，且在規畫會勘說明還都未通知周邊土地所有人，被民眾陳情至監察院，一查才發現沒申請土地變改，用地也沒徵收，引發民怨，事後才亡羊補牢處理。

賴痛批，市區停車位缺乏，沒有人會反對增設停車場，但選址要正確，甚至多花一點錢蓋立體停車場，而不是花2690萬元，只有少少幾個車格，換算下來，1個停車格要70、80萬元，根本是錯誤政策，要求縣府建設「錢要花在刀口上」。

對此，工務處陳錫梧表示，南投市區停車需求量大，卻又無合適用地，評估後才將平和大排加蓋，並規畫36個停車格，藉此增加停車空間，周邊土地變更及徵收也都與地主或繼承者完成協議價購，現正加緊趕工，目前最快9月就能完工。

針對該停車場周邊交通問題，陳則說，先前已有依該停車場周邊狀況及其出入動線進行模擬，而完工後會規畫試營運期間，再按試用現況調整，降低對周邊交通的影響，未來停車採收費制，以提高停車格周轉率，讓有限車位發揮最大效用。

南投縣政府斥資2690萬元將平和大排封蓋興建停車場，縣議員賴燕雪質疑，花大錢蓋停車場，卻恐害周邊交通打結。記者賴香珊／攝影
南投縣政府斥資2690萬元將平和大排封蓋興建停車場，縣議員賴燕雪質疑，花大錢蓋停車場，卻恐害周邊交通打結。記者賴香珊／攝影

停車場 南投 監察院

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