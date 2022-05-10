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百名診所醫師加入 彰化居家照護每日服務量增千人

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化基層診所居家照護團隊啟動，目標150名醫師加入。記者林敬家／攝影
彰化基層診所居家照護團隊啟動，目標150名醫師加入。記者林敬家／攝影

新冠肺炎確診個案數量增加，彰化為保留醫院醫療量能，避免急需住院治療患者權益受損，彰化縣診所協會發起召集令，號召基層診所醫師加入居家照護團隊，截至今天為止已有82家診所109名醫師加入，預估可提供服務量增加到每日1千人，基層醫師提醒，未來快篩陽就認定確診以及抗病毒藥物的配送流程還需要中央明定標準。

彰化縣在除了有居家照護團隊有11家醫院，也加入了百名醫師，昨天確診者居家照護共新增698人，由基層醫療居家照護團隊追蹤治療就有614人。

彰化縣醫師公會理事長廖慶龍說，現在自家診所每天約增加服務1、20名居家照護患者，由診所2至3名人力追蹤，醫師會透過視訊或電話診療評估病情，加LINE每天線上諮詢關懷，有必要也會開藥由藥師送藥或由確診者授權親友就近領藥，居家照護的服務是24小時，夜間由診所團隊共同支援。

廖慶龍說，這段時間居家照護碰到高燒不斷的孩童需要轉到醫院治療，也有患者需使用抗病毒藥物，在醫療端的判斷沒有太大問題，但未來居家照護數量越來越多，勢必需要更多診所醫師共同分擔。

彰化縣診所協會理事長吳祥富表示，協會號召下，二周已超過100位基層醫師響應，未來目標150位的基層診所醫師能加入居家照護團隊，保留專責醫院的醫療量能，讓專責醫院專心診治中重症病患。

彰化縣長王惠美指出，確診個案越來越多，其中約9成5以上為無症狀或輕症，為確保無症狀或輕症個案醫療照護及保全各醫院醫療收治量能，須做好輕重症分流，針對縣內65歲以上、2歲以下具有重症風險者，在專責醫院開設金色通道，確診且屬於急重症就住院治療，輕症就居家照護，診所醫師照護團隊有很大的幫助。

廖慶龍指出，本月12日開始快篩陽經醫師視訊認定確診，他推估看著患者快篩到結果診療至少半小時，這樣的人力以及行政流程仍待更明確的指示；另現在抗病毒藥物由核心藥局配送，但以彰化市來說只有一家，未來抗病毒藥物的投藥是否需經過藥師也需要中央來認定說明。

彰化縣診所協會發起召集令，號召基層診所醫師加入居家照護團隊，截至今天為止已有82家診所109名醫師加入。記者林敬家／攝影
彰化縣診所協會發起召集令，號召基層診所醫師加入居家照護團隊，截至今天為止已有82家診所109名醫師加入。記者林敬家／攝影
彰化縣醫師公會理事長廖慶龍說自家診所每天約增加服務1、20名居家照護患者，由診所2至3名人力追蹤。記者林敬家／攝影
彰化縣醫師公會理事長廖慶龍說自家診所每天約增加服務1、20名居家照護患者，由診所2至3名人力追蹤。記者林敬家／攝影

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