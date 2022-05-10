影／麗寶天空之夢摩天輪五周年 燈光秀為台灣防疫加油

在台中市后里區的麗寶天空之夢摩天輪將5周年，隨國內疫情升溫，今晚起至5月底的晚上，天空之夢將有TW GO(TAIWAN GO縮寫)、愛心等圖案字樣的燈光秀，在夜空中默默守護點亮希望，為台灣防疫加油。

天空之夢摩天輪生日期間，將在海拔384公尺的高空中，舉辦「5th Anniversary五星派對」，推出有吃又有搭的慶生優惠套票，5人冰淇淋套票，特惠價1100(原價2175)，內含5張天空之夢搭乘券及Häagen-Dazs(75ml)5杯。

另有5人派對餐套票特惠價1300(原價2300)，內含5張天空之夢搭乘券及頂呱呱家庭派對餐一份；為感謝第一線醫護人員及全民自律守護彼此的健康，天空之夢摩天輪，今晚起至五月底，將播放特別款燈光秀，輪播TW GO(TAIWAN GO縮寫)、愛心等圖形字樣，為台灣加油，祝願全民平安度過疫情，早日恢復正常生活。