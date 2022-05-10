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台中知名永豐棧酒店傳欠薪 老董：一定撐過疫情這一關

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市知名的永豐棧酒店傳出積欠員工薪水，負責人何豐棧上午表示，目前營運正常，也一定會撐過疫情。圖／取自永豐棧酒店網站
台中市知名的永豐棧酒店傳出積欠員工薪水，負責人何豐棧上午表示，目前營運正常，也一定會撐過疫情。圖／取自永豐棧酒店網站

台中市知名的永豐棧酒店傳出積欠員工薪水，並有4名員工向勞工局申請勞資爭議調解。不過，負責人何豐棧上午表示，受疫情影響，生意的確受挑戰，但公司不會積欠任何員工薪資，今天就發出4月薪資；目前營運正常，也一定會撐過疫情。

勞工局今指出，4月受理永豐棧4名員工申請勞資爭議調解案，並已安排召開調解會議，該公司在調解會上同意給付工資、加班費等事項，並自本月10日起分期給付。經了解，該公司現仍營運中，因營運狀況不佳而積欠2至4月工資等，負責人尚籌措資金中。

勞工局說，目前持續關心該公司是否依調解紀錄履行，若該公司未依約履行，勞方得向法院聲請強制執行並暫免繳裁判費及執行費，保障其應有權益。另外，勞工局將派員實施檢查，如果經檢查發現該公司有未依規定給付工資、加班費等情事，將依違反勞動基準法第22條、第24條規定，各裁處新台幣2至100萬元罰鍰。

據了解，永豐棧酒店由台中市西屯何厝望族何豐棧家族經營，何豐棧三兄弟在地方人脈極廣，頗具人望。永豐棧酒店也是市區首屈一指的飯店，兩年前易遊網舉辦「2020全國最美飯店票選」，永豐棧酒店還以占總投票數近1成的6070票，獲得豪華都會型全國第1名，可見其經營多年仍深受肯定。

對於何以經營受肯定卻傳出欠薪一事？何豐棧指出，這兩年生意受疫情影響甚大，以這次的母親節檔期為例，因為消費者不出門過節，飯店幾乎沒有生意。

不過，何豐棧對未來仍抱持信心，表示目前看來這波疫情已走到尾聲，目前仍積極籌措資金，務必會把飯店營運下去。至於所居住的甘州二街透天厝也面臨法院拍賣一事，他簡短表示「那是冤枉的！」也一定會度過這一關。

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