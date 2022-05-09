南投婦人死後確診 丈夫及居服員相繼驗出陽性確診
南投縣昨日出現疑似篩檢陽性死亡首例後，南投衛生局下午接獲醫院PCR檢測報告，婦人丈夫及1名居服員均呈陽性，正進一步匡列相關人員居家隔離中；至於埔里67歲婦人的死因，是否為感染Omicron病毒的死亡個案，仍由中央疫情指揮中心專家進一步判定中，但由於遺體必須在24小時內火化，衛生局正加緊疫調中。
據悉，這位需要居家看護的埔里67歲婦人，因慢性疾病、長期臥病在床，每天都需接受居家服務員協助，但該婦人昨日因突然喘不過氣，緊急送埔里一家醫院急救不治，死後經PCR檢驗為陽性確診，問詢家人才知婦人從未施打過新冠肺炎疫苗，直到死亡後，經PCR檢驗才確認感染Omicron病毒。
南投縣衛生局表示，這位婦人的死亡原因尚未獲中央疫情指揮中心認定，目前死因尚待釐清，畢竟慢性病患有可能受多重器官病變影響，必須由中央專家予以判定，才能確認是否為確診死亡的個案；但遺憾的是，死者丈夫及2名先後相關接觸過的居服員，經PCR採檢後，丈夫及1位居服員下午經通報PCR檢驗為陽性，因而再次匡列兩人的密切接觸者，展開疫調。
▪【疫情專題】5月9日新增本土40,263例、境外移入41例 確診死亡12例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA問答】確診了怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我直接居隔3+4嗎？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言