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南投婦人死後確診 丈夫及居服員相繼驗出陽性確診

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣埔里婦人死後陽性確診，中央尚未判定即發生丈夫及居服員先後篩檢出PCR陽性。圖／南投縣政府提供
南投縣埔里婦人死後陽性確診，中央尚未判定即發生丈夫及居服員先後篩檢出PCR陽性。圖／南投縣政府提供

南投縣昨日出現疑似篩檢陽性死亡首例後，南投衛生局下午接獲醫院PCR檢測報告，婦人丈夫及1名居服員均呈陽性，正進一步匡列相關人員居家隔離中；至於埔里67歲婦人的死因，是否為感染Omicron病毒的死亡個案，仍由中央疫情指揮中心專家進一步判定中，但由於遺體必須在24小時內火化，衛生局正加緊疫調中。

據悉，這位需要居家看護的埔里67歲婦人，因慢性疾病、長期臥病在床，每天都需接受居家服務員協助，但該婦人昨日因突然喘不過氣，緊急送埔里一家醫院急救不治，死後經PCR檢驗為陽性確診，問詢家人才知婦人從未施打過新冠肺炎疫苗，直到死亡後，經PCR檢驗才確認感染Omicron病毒。

南投縣衛生局表示，這位婦人的死亡原因尚未獲中央疫情指揮中心認定，目前死因尚待釐清，畢竟慢性病患有可能受多重器官病變影響，必須由中央專家予以判定，才能確認是否為確診死亡的個案；但遺憾的是，死者丈夫及2名先後相關接觸過的居服員，經PCR採檢後，丈夫及1位居服員下午經通報PCR檢驗為陽性，因而再次匡列兩人的密切接觸者，展開疫調。

南投縣埔里婦人死後陽性確診，中央尚未判定即發生丈夫及居服員先後篩檢出PCR陽性。圖／南投縣政府提供
南投縣埔里婦人死後陽性確診，中央尚未判定即發生丈夫及居服員先後篩檢出PCR陽性。圖／南投縣政府提供
南投縣埔里婦人死後陽性確診，中央尚未判定即發生丈夫及居服員先後篩檢出PCR陽性。圖／南投縣政府提供
南投縣埔里婦人死後陽性確診，中央尚未判定即發生丈夫及居服員先後篩檢出PCR陽性。圖／南投縣政府提供

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