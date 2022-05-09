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雙腳泡在水田吃流水席 二林斗苑休區新點子受理報名

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林斗苑休閒農業區發展協會舉辦水田地景野餐，大受歡迎，今年大推水田流水席。圖／彰化縣二林斗苑休閒農業區發展協會　提供
彰化縣二林斗苑休閒農業區發展協會舉辦水田地景野餐，大受歡迎，今年大推水田流水席。圖／彰化縣二林斗苑休閒農業區發展協會　提供

彰化縣二林斗苑休閒農業區發展協會最近兩年內舉辦水田排球和滑水道，轟動休閒農園休閒產業，今年再接再厲，推出「田頭田尾土地公」，將在水田舉辦流水席，限10桌，每人收費600元享用八菜一湯一甜品和在地鮮美水果，免費觀賞酬神戲，但視COVID-19疫情決定如期辦理形式及是否辦理。

彰化縣二林斗苑休閒農業區發展協會規畫，為感謝土地守護讓農業豐收，今年不但有水田瘋狂人體滑水道、水田天堂路，新增水田流水席，邀請二林返鄉青年「少年總鋪師阿文師」主廚，讓民眾光腳踩在水田裡吃一頓空前未有的流水席，一面吃鄉土味十足的大餐，一面觀賞土地公酬神歌舞秀、土地公酬神布袋戲。

水田流水席每人600元，限10桌、100人，開出的菜單有龍鳳四喜拼、古早味髮菜什錦羹、糖醋五柳枝、筍乾大封、香酥海鮮捲、炸銀絲卷、葡萄酒蘆筍炒蝦仁、土地公的米糕、藥膳烏骨全雞湯、甜品、雙色火龍果葡萄拼盤。

最近兩年一推出就火紅的水田瘋狂人體滑水道，團體報名6人一組，報名費3000元，免費出借滑行板，參賽隊伍可獲贈6條毛巾、6盒餐盒、12瓶運動飲料、一箱礦泉水等食品和用具；個人報名的一日陸戰隊「水田天堂路」，報名費100元，通過天堂路獲贈現金抵用券150元，可當日購買現場二林特色農產品。

「二林水田瘋狂日」由行政院農業委員會指導，彰化縣政府農業處、彰化縣農會、二林鎮農會、二林鎮公所輔導，彰化縣二林斗苑休閒農業區發展協會主辦，訂於5月28日上午9點到晚上8點在二林鎮于恩果園舉辦，但疫情是舉辦的關鍵，相關訊息在會有關單位和于恩果園官網公布。

土地公 滑水道

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