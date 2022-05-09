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受疫情波及被放無薪假 雇主仍需保障最低基本工資

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
隨著確診人數攀升，雖同辦公室的接觸同事已不匡列居隔，但仍會有愈來愈多民眾會因確診需隔離而減少收入，也有員工已被企業放無薪假了。圖／彰化縣政府提供
隨著確診人數攀升，雖同辦公室的接觸同事已不匡列居隔，但仍會有愈來愈多民眾會因確診需隔離而減少收入，也有員工已被企業放無薪假了。圖／彰化縣政府提供

愈來愈多民眾因確診隔離而減少收入，彰化縣府勞工處處長何俊昇說，依據勞動部規定，確診隔離而請防疫隔離假者除非是因公而確診隔離，雇主是可以不給薪。若受疫情影響，雇主也可透過勞資協商讓員工放無薪假，但雇主仍需依勞基法規定保障員工每個月最低基本工資25250元。

何俊昇說，前二年疫情三級警戒時，各行各業受衝擊，有許多勞工被放無薪假，也因為後來政府提出紓困方案，許多民眾為了申請紓困，提出被放無薪假的相關証明，但最近情況不一樣，由於目前中央還未有新的紓困措施，彰化相較其他縣市確診隔離人數相對少，但可以預期近日各地確診人數應會同步大增，因確診而隔離無法工作，影響收入的影響層面會愈來愈大，地方也在等待中央進一步的相關紓困措施。

由於已有部分機構公司受疫情影響，業務量減少，員工被放無薪假；還有確診員工，或如領日薪的藝文工作者也因確診隔離減少收入。

由於確診者的隔離，目前僅規定雇主要給防疫隔離假，且不得影響員工未來考績，何俊昇說，但因防疫假期間，員工並未提供勞務，所以雇主是可以不支薪，但如果是因公出差、工作等而確診，雇主仍需支薪，一般確診的隔離，民眾可利用自己的特休，或請病假仍可有半薪。

若因疫情影響公司或機構的業務量，雇主要給員工放無薪假，也需透過勞資協調，在員工簽名同意下，才能放無薪假。不過也有員工表示「雇主要他們簽名，他們敢不簽嗎？」。

何俊昇說，的確面對最近通澎及物價飆漲，一般民眾生活支出壓力大，未來中央的紓困也要更精準照顧到真正弱勢的勞工，勞工處也會密切注意保障勞工基本權益。

彰化縣府文化局長張雀芬說，今天文化部也宣布推出「受疫情影響表演藝術事業營運補助」，針對藝文界受疫情影響取消演出，或是從業人員因確診需隔離減少收入的相關補助措施，不過因文化局還未接到相關公文，在文化部確定實施辦法後，文化局也會協助輔導藝文團體提出申請。

隔離 疫情

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