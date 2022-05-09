綠營溪湖區下屆縣議員協調定案 鎮長人選有眉目

彰化縣溪湖區下屆縣議員選舉應選5席，民進黨出現三搶二，協調後確定由劉珊伶、歐陽蓁珠出線，國民黨現任優先，台灣民眾黨由縣議員陳重嘉出馬，再加上無黨籍林錫興，目前暫無人「潛水」活動，7人競逐5席的局面幾乎底定。

劉珊伶是埔心鄉現任鄉長張乘瑜的媳婦，張乘瑜去年已「母雞帶小雞」經常出席活動提高能見度，今天劉珊伶證實黨部協調結果，由她和歐陽蓁珠代表民進黨參選溪湖區下屆縣議員，曾在前縣長魏明谷團隊工作，擔任立法委員陳素月國會辦公室主任的劉珊伶雖以新人之姿登場，但擁有豐富服務經驗，後勢不可小覷。

溪湖區地方人士指出，國民黨籍現任縣議員陳玉姬、洪本成都表達強烈爭取連任意願，另一位縣議員許晋揚繼續參選的動向雖不明，但藍營方面考量他的權益，會等待許晋揚作出最後決定，如果真的無意再從政，國民黨會以地方和諧為重，原則上以陳、洪兩位戰將代表出征。

陳重嘉設籍埔鹽鄉，先前無黨籍，去年加入民眾黨，埔鹽鄉藍大於綠，在埔鹽沒有第二位在地候選人的情況下，泛藍、正藍和泛綠的選民願意票投陳重嘉，但改投柯P麾下之後還能獲得跨黨派認同？陳重嘉曾說，會加倍努力。

地方人士預測，已經掛出看板公布參選下屆縣議員的民進黨籍王世敏，擔任前立委洪宗熠（現任行政院中部辦公室副執行長）的服務處主任，也有豐富的政治資歷，這次願意退讓，很可能更上一層樓，因為民進黨溪湖鎮長人選懸缺，至於結果就等時間揭曉。