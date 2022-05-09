推台中軌道建設 多位民代建議不分黨派推動小組

台中市議員陳廷秀今在交通地政業務質詢指出，中市捷運藍線最早送出綜合規劃，但高雄黃線與基隆捷運都已核定經費，中市藍線還卡關，他建議市府須具名邀請不分黨派立委，成立台中市捷運推動小組。市議員李榮鴻也建議市府針對海線鐵路雙軌高架化成立專案推動小組，邀請海線所有民代都參加，不分藍綠，盡快促成重大交通建設。

民進黨議員林德宇表示，3年半前就任議員至今，他一再爭取軌道運輸進屯區，但屯區捷運毫無進度。市府以藍線的綜合規劃報告已送中央審議為由，難道意思是「中央在卡藍線？」但捷運藍線從可行性評估核定到送出綜合規劃，拖了兩年，到底是交通局組織權責有問題還是專責人力不足，讓綜合規劃報告延宕多時。捷運機場橘線進度拖延許久才送出可行性研究，而大平霧線，前朝已啟動可行性評估，盧市府空轉4年，時程一延再延，毫無送出進度，讓屯區看不到有軌道運輸的未來。

陳廷秀指出，中捷要轉虧為盈，須等藍線完成通車，形成路網後，吸引更多人來搭乘，才能轉虧為盈。但目前藍線卡關，無法繼續推動，因此路網形成有困難，中央審議規劃須盡速過關，加速藍線啟啟動，後續橘線（機場線）、綠線延伸、藍線延伸、屯區線（大平霧），台中才有可能成為捷運都市。他建議市府邀請全市不分黨派立委，成立台中市捷運推動小組。

陳廷秀指出，目前高雄捷運黃線，以隆捷運都已核定經費，而最早送出綜合規劃的台中捷運藍線，目前還沒有下文，建請台中市政府交通局儘速成立不分黨派捷運推動小組，以利捷運藍線推動，帶動地方發展，造福大台中所有市民。交通局長葉昭甫表示繼續努力。