台中豐原轉運中心招商中 交通局：最快6月選出最優投資人

豐原轉運中心緊鄰台鐵豐原車站東側，台鐵豐原車站每日平均進出站人次約1萬4000多人。未來加上轉運的客運及汽機車、公共自行車等，人潮可望大幅增加，交通局忙著推動轉運中心招商，市議員張瀞分要求市府應妥善規劃周邊交通配套，讓轉運站帶來人潮同時，避免造成周邊交通阻塞。

市議員張瀞分說，台中鐵路高架化工程2016年完工通車，但豐原火車站旁的豐原轉運中心因前市府提出興建19層樓高的轉運中心暨立體停車場計畫，投資門檻高達29億，導致BOT案無疾而終。市長盧秀燕上任後，改弦易轍，推動自建，規劃地上5層樓、地下2層樓的多目標立體停車場，目前完工啟動招商，張瀞分關切業界的反應及何時可簽約，讓豐原轉運中心正式啟用營運?

交通局長葉昭甫說，豐原轉運中心已經進入後續營運OT案招商階段，交通局日前舉辦說明會，有商場業、停車場業、在地企業和北部的經營商都表達興趣，也看到台中市的發展潛力，這不只是單純的交通轉運中心，還會有商場經營，市府希望經營團隊不是只做停車的生意，還要把商場經營得很漂亮，把人留住，甚至進一步將前站商圈及廟東的商機結合，順利的話6月可以選出最優投資人。

市議員張瀞分說，豐原是通往和平、東勢、梨山等地區的門戶，要到山城先到豐原，豐原轉運中心要負擔的責任很大，交通局一定和相關單位緊密結合，擴大豐原轉運中心的公共運輸服務機能，並打造符合市場及消費者需求的商業空間，讓豐原轉運中心成為山城新地標，帶來新商機。