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「摘卵達人」透支賞金 停辦收購讓荔枝椿象蠢蠢欲動

聯合報 / 記者劉明岩林敬家／彰化即時報導
荔枝椿象卵片收購，造就許多「摘卵達人」，收購爆量下，收購經費成了沈重負擔，中央今年終止收購計畫。本報資料照片
荔枝椿象卵片收購，造就許多「摘卵達人」，收購爆量下，收購經費成了沈重負擔，中央今年終止收購計畫。本報資料照片

荔枝椿象的防治有三部曲，分別是噴灑藥劑的化學防治、卵片移除的物理防治及平腹小蜂投放的生物防治，卻因政府連續三年獎勵收購荔枝椿象卵片，因「重賞之下有勇夫」，造成預算透支，政府吃不消，今年決定取消，讓三部曲少了一曲，面對目前荔枝椿象紛紛出籠，危害恐會高過往年，讓果農憂心忡忡。

為有效防治荔枝椿象，中央最近幾年都補助地方收購荔枝椿象卵片，每片收購價5元，造就了許多「摘卵達人」，有人最多一個月就賺了20萬多元，造成各縣市收購量破表，以彰化縣為例，2019年收購12萬849片發放60多萬元、2020年收購13萬2024片發放66萬多元，去年原編列79萬元，收購卻暴增到43萬9513片發放約220萬元，超支130萬元，其中彰化縣的冠軍是芬園鄉張小姐共繳了4萬多片，領走20萬7705元，堪稱是「摘卵達人」。

農委會見識到各縣市「摘卵達人」 獵獎金能力，決定今年不再補助收購荔枝椿象卵片，「摘卵達人」無用武之地，不再有外快可賺。彰化縣政府農業處人員說，收購荔枝椿象卵片有其實一定的防治效果，以彰化縣去年已收購近44萬片為例，每片至少14顆卵，就減少616萬隻荔枝椿象，可惜中央終止收購計畫，只好再加強化學防治及平腹小蜂生物防治。

彰化縣政府農業處農務暨楊物保護科科長黃松欽說，今年先前使用噴灑化學藥劑防治，除了各鄉鎮市公所在道路周邊以化學藥劑噴灑外，如果是較為空曠或山區部分，則使用無人機噴麗，但為避免危害環境，只能噴灑比較不會危害環境的皂素，防治效果較差，目前正接著投放平腹小蜂，彰化縣今年共將投放144萬片，比去年105萬片增加40萬隻，希望能補停辦卵片收購的防治缺口。

全縣種植荔枝最多的芬園鄉，受荔枝椿象危害最嚴重，相對「摘卵達人」的成果也最豐碩，芬園鄉公所人員表示，最近還有民眾詢問是否還有補助收購荔枝椿象卵片，但公所回應不再收購後，都大失所望。

芬園鄉公所農經課人員指出，去年因氣候原因造成荔枝椿象大爆發，幸好有「摘卵達人」努力，今年的荔枝椿象的危害少了一些，不過，隨著天氣轉熱，近來荔枝椿象又紛紛出籠，讓農民十分擔心。

黃松欽說，卵片移除的物理防治，確實是有效的方法，而且對環境完全不會造成危害，政府如果認為收購金額過高，大可減半收購金額，只要收購價格合理，仍可鼓勵民眾摘取，希望中央有參考今年防治狀況，做為是否恢復收購的參考。

荔枝椿象卵片收購，造就許多「摘卵達人」，收購爆量下，受理的鄉鎮市公所人員忙著不可開交。本報資料照片
荔枝椿象卵片收購，造就許多「摘卵達人」，收購爆量下，受理的鄉鎮市公所人員忙著不可開交。本報資料照片
荔枝椿象卵片收購，造就許多「摘卵達人」，收購爆量下，受理的鄉鎮市公所人員點收時，忙得不可開交。本報資料照片
荔枝椿象卵片收購，造就許多「摘卵達人」，收購爆量下，受理的鄉鎮市公所人員點收時，忙得不可開交。本報資料照片
荔枝椿象卵片收購，造就許多「摘卵達人」，收購爆量下，受理的鄉鎮市公所人員點收到，忙得不可開交。本報資料照片
荔枝椿象卵片收購，造就許多「摘卵達人」，收購爆量下，受理的鄉鎮市公所人員點收到，忙得不可開交。本報資料照片
荔枝椿象卵片收購，造就許多「摘卵達人」，收購爆量下，受理的鄉鎮市公所人員點收時，忙得不可開交。本報資料照片
荔枝椿象卵片收購，造就許多「摘卵達人」，收購爆量下，受理的鄉鎮市公所人員點收時，忙得不可開交。本報資料照片
荔枝椿象卵片收購，造就許多「摘卵達人」，收購爆量下，受理的鄉鎮市公所人員點收時，忙得不可開交。本報資料照片
荔枝椿象卵片收購，造就許多「摘卵達人」，收購爆量下，受理的鄉鎮市公所人員點收時，忙得不可開交。本報資料照片

荔枝椿象 彰化 農委會

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