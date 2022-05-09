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停機車改正歸「斜」進退更安全？ 中市交通局著手規畫

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員賴朝國建議交通局，將機車格斜畫，方便出入且安全。記者陳秋雲／攝影
台中市議員賴朝國建議交通局，將機車格斜畫，方便出入且安全。記者陳秋雲／攝影

現行路邊機車停車格，都是直向式畫法，出入不易，稍有不慎，可能與當時直行過來的汽機車發生擦碰撞，不方便且危險，市議員賴朝國建議交通局試辦畫設斜放式停車格，一個月內提出具體執行方案。交通局長葉昭甫針對斜放方式，看在地的空間條件等，將與建設局合作，規畫設計中。

賴朝國說，現行路邊及巷弄內機車停車格，都是直向式畫法，停進去沒有很大的問題；但退出時，兩側車格停有其他機車， 前輪一定要等整輛機車都移出車格後，才有辦法轉彎離去，稍有不慎，極易與當時直行過來的汽機車發生擦碰撞，非常危險。

賴朝國指出，如將停車格改成 45 度角的斜向式機車停車格進出方便，退出時容易看到後方直行而來的車輛，減少交通事故人傷車毀的危險，保護機車族的安全。

另賴朝國也強調，將機車停車格位改成斜向式畫法，可增加車道通行空間，在巷弄內設置尤其顯著。建議交通局利用路面重鋪的機會，試辦畫設機車停斜角式車格，機車45度斜角退出，大幅減少占用外側車道空間，應能有效降低與後方直行來車發生擦碰撞的風險。

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