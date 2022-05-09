運動訓練進步到可用單枝枴杖 彰化溪州日照長者爆滿等候補

手部律動運動訓練效果不輸「醫薩刀」？彰化縣溪州鄉秀和苑溪州日照中心「智慧營養運動館」放置6款智慧運動健身設備，其中手部律動運動訓練器材效果出乎意料，有長者使用兩個月明顯改善手部顫抖狀況，另外的運動訓練器材也讓長者從使用助行器「進步」到使用單枝枴杖走路。

溪州秀和苑溪州日照中心附設在彰化縣溪州鄉衛生所新建大樓的5樓，強調營養教育結合運動，廚房中島的旁邊就是運動館，引進專門為銀髮族長輩開發的智慧運動健身設備，包括等速肌力訓練、全身垂直律動運動、手部律動運動等，透過AI智慧管理系統精準紀錄長者每天訓練的肌肉力量變化、進步狀況、時間、強度控制、安全的控管和生理數據等資料，由物理治療師及健管師評估，提供最適合每位長者的精準運動處方。

長者上午和下午各使用一次，每次15分鐘，雖然3月開張使用迄今僅短短兩個月，長者已感受使用的效果。王姓長者表示，幾乎每天使用等速手臂舉推下拉及腿部勾物肌力關節活化訓練器材，她的雙臂和雙腿變得較有力氣，使用時雙臂配合雙腿上推，訓練四肢協調與平衡感。

自從脊椎受傷後開刀，只能使用等速雙臂擴胸肌力訓練、手部律動運動訓練與全身垂直律動運動訓練的林姓長者說，有運動有差，使用這3種器材促進她的雙臂與手部肌力，尤其全身垂直律動運動器材微震動又有雙桿可扶持不跌倒，適合上半身和腰部曾受傷的人。

有長者原本使用四腳助行器到秀和苑溪州日照中心，使用全身垂直律動運動器材訓練兩個月，已改為柱著單枝枴杖走進日照中心，另有長者沒罹患帕金氏症但手部顫抖，使用手部律動運動訓練器材兩個月，大幅改善症狀，秀傳醫療體系總裁黃明和乍聽半信半疑，親自伸出食指測試，這位長者也伸出不顫抖的食指「準確」碰觸黃明和的指頭，復健效果不輸接受醫薩刀手術，消息傳出後，很多長者希望到日照中心做運動，但名額有限，只能排隊等待候補。

到今年4月，彰化縣65歲以上長者人口數22萬0647人，占總人口數17.68%，高於全國平均值約17.1%，溪州鄉65歲以上人口占總人口數21.1%，在地健康老化成為溪州民眾的重要生活課題，秀和苑溪州日照中心最多照顧30名長者；服務人員王玫分表示，起初長者排斥運動，覺得使用器材運動屬於「少年个代誌」，經過勸說和輔導，長者感受到促進肌力的好處，現在都主動要求運動。