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南投「天空之星」景觀塔改名又增資？議員痛批：浪費錢
南投縣議會分組審查，縣議員賴燕雪今質疑縣府將「天空之星」高空景觀塔興建經費調漲至5.5億元，且將改名，痛批浪費公帑，倒不如把錢花在營養午餐或鋪路；對此，觀光處澄清，5.5億元是暫匡列額度，最終決標金額5.1億元，因此並未調漲，而「天空之星」的名稱因已被人註冊，考量地名決定更名為「松嶺之星」。
「天空之星」高空景觀塔位於名間松柏嶺地區八卦山南端，與彰化縣二水鄉相鄰處，原規劃由縣府自籌約4億元經費打造，後因建築原物料價格上漲，流標2次，重新調整興建經費至5億元才順利標出，今年元月動土，預計2024年6月竣工。
但縣議員賴燕雪今質疑，「天空之星」高空景觀塔興建費用從最初的近4億元，調整至5.1億元，如今更在相關審查資料上看到5.5億元的數字，經費是否又調漲？更直指，經費全由縣府自籌，「這5億經費若用在鋪路，全縣道路全都能整平；花在學童身上，營養午餐能吃上好幾年，不用付錢」，痛批「根本浪費錢」。
她更表示，該高空景觀塔從規劃到動土以來，縣府都是用「天空之星」對外宣傳，如今卻傳出改名，足見在規劃之初就掌握不足，令人懷疑後續要如何形塑景點推觀光，如今都已發包動工，要求縣府認真監督施工，並完善規劃觀光發展計畫。
對此，觀光處長陳志賢解釋，將「天空之星」名稱送審註冊商標時，遭告知已經被別人註冊了，因此無法再用此名稱，經討論後，評估名稱應該貼近地方，因此決定融入地名「松柏嶺」，改以「松嶺之星」命名。
而審查資料上的5.5億元是暫匡列額度，並非決標金額，而最終決標金額為5.1億元，並未調漲，完工後可望成為南投新地標，未來會收門票或清潔維護費，也可作為天文教育場館，串連周邊景點，帶動觀光，粗估5年能創造9億元產值。
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