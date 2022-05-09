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中市公車政策年補助業者30億 議員批仍見火燒車脫班

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
議員張家銨指出，路上常發現北部來的老舊公車，要求醫院多的路線應汰舊換新。記者陳秋雲／攝影
議員張家銨指出，路上常發現北部來的老舊公車，要求醫院多的路線應汰舊換新。記者陳秋雲／攝影

台中市政府一年花在雙十優惠公車經費達30億元，民進黨多位議員今在質詢，指客運集團調老舊公車跑台中路線，3年火燒公車9次，且在多醫院的路線沒有低底盤公車，又常被投訴脫漏班，造成乘客不便且安全有虞。交通局長葉昭甫指出，各家客運全力汰舊要換低底盤電動公車，交局也緊盯逾10年的公車，發現即開罰。

市議員張家銨指出，最近在路上看到一些「陌生的」公車塗裝，了解後才知是北部三重客運、大都會客運汰換掉的高底盤柴油公車，拿來台中跑。另大肚山上往榮總、澄清醫院的323、324、325公車，不少班次陸續更換成高底盤舊公車，這些行經醫院的公車路線，讓年長者很不方便。

張家銨指出，盧市府2019年提出「健康就診公車計畫」目標在2年內將行經醫院的公車路線，無障礙班次提升至9成。但依據交通局的資料，目前323、324、325公車今年4月份的無障礙班次發車比例，停滯在8成，恐與北部汰換來的舊公車有關。她要求市府2個月內讓全市「所有的北部舊公車，全面退出醫院路線」

議員周永鴻說，以98路和525公車為例，98路沿途行經宜寧中學、大華國中和神岡國小，民眾反映常脫班和漏班，5月起放學時段車次又從3班減至2班，還有中途故障而消失的狀況。

葉昭甫表示，透過系統自動稽核公車班次發車狀況並針對異常發車進行處分，督促改善。實施自動稽核前公車發車異常比率約10%，目前下降至2.3%以下。另疫情影響，客運業者駕駛員流失，交通局也與勞工局合作，下半年將推出徵才活動，解決駕駛員不足問題。近期將與教育局召開會議研商相關路線及班次調整，透過盤點公車資源調整公車服務，便利學生搭乘公車上下學。

議員楊典忠細數，2019年至今共發生9件火燒公車，分別是2019年兩件在北區台灣大道與館前路口、西屯區工業28路，2020年1件在台灣大道與福康路口，2021年4件在烏日光德街、東區台中路、大里區中興路二段、烏日區高鐵東路，2022年3月兩件在沙鹿區向上路七段、以及大雅區神林路一段，發生9車火燒影響88人。其中4次是公車司機用滅火器撲滅，5次是消防車到場撲滅。

楊典忠質疑市府僅要求業者自我檢查、開罰5000元，難道沒有更積極的管理政策嗎?他要求市府交通局要調查清楚，提供每一案件的調查報告。

交通局長葉昭甫表示，火燒車案件是任何一次都不能發生，交通局強烈要求業者出車前，相關車輛車被一定要在做檢修，除了業者自主管理三級三審外，交通局也會不定期稽查，建立每年評鑑制度，針對車輛維修狀況會納入檢查，每次火燒車案件都會要求業者說明與改善作法。

市議員楊典忠指出，3年9次火燒公車，令人咋舌。圖／楊典忠提供
市議員楊典忠指出，3年9次火燒公車，令人咋舌。圖／楊典忠提供
周永鴻指不少公車脫漏班，讓通勤學生極不方便。圖／周永鴻提供
周永鴻指不少公車脫漏班，讓通勤學生極不方便。圖／周永鴻提供

張家銨 火燒車

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