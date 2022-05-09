帷幕玻璃3年破47片潛藏危機 中捷：延長保固即爆即拆

民進黨台中市議員張耀中指出，台中捷運綠線車站3年來帷幕玻璃爆裂47片，且都是大陸工程承作，他認為，如行車中玻璃爆裂，潛藏危機。中捷表示，已要求保固期延長1年，張耀中認為怎麼夠?要求至少再加5年。中捷承諾會再找廠商研議。

台中捷運綠線全線車站帷幕玻璃全是安裝雙層強化膠合型玻璃，總片數約1萬8000片，其中絕大多數是大陸工程承作，包括北屯總站、水安宮站到高鐵台中站，總片數約1萬6100片。從2020年到2022年4月底截止，8個車站共發生10次玻璃爆裂的事件，玻璃爆裂總片數共計47片，比率約為0.26％。

議員張耀中今在市議會交通業務質詢指出，破裂片都是大陸工程承作，張耀中質問中捷大陸工程承作的爆裂率0.29%，是否太高？中捷總經理莊明聰說「尚可接受｣，張耀中批評，捷運玻璃爆裂隨時可能傷到乘客，這麼嚴重的事，中捷竟然可接受。莊明聰改口承認「比例確實偏高｣。

張耀中強調強化膠合玻璃爆裂、甚至掉落都可能傷到人，台中市3年前就曾發生忠明南路大安國王大樓的帷幕玻璃，直接從30樓掉下來，砸壞多輛汽車的恐怖事件。2019年基隆市劉銘傳路也曾發生某大樓外牆玻璃破裂，「玻璃雨」從天降落，砸毀停在大樓下方車輛。中捷是人潮聚集的公共空間，車站玻璃爆裂絕非小事！

莊明聰表示，帷幕玻璃目前在保固期，原保固期2年，廠商已應中捷要求延長保固1年，後續將視整體自爆率實際數值，依工程契約要求廠商延長保固期限。張耀中認為中捷只延長1年保固怎麼夠？莊明聰說「會找北捷、大陸工程再協商｣。

中捷公司說明，車站帷幕玻璃均為自然破裂，主因玻璃在強化過程殘留在內部的硫化鎳雜質，一段時間體積膨脹產生的內張應力導致玻璃龜裂，硫化鎳因肉眼無法辨識，無法完全去除。自爆率隨時間逐漸降低，另工程契約對安全玻璃僅有強度規範，無自爆率規定。