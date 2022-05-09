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有理嗎?停不進機車待轉區 被未依兩段式左轉處罰

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市中山國小旁，中山路進入中民街口的機車待轉區寬度，只容一輛機車車身，在下課尖峰時段，根本容不下大量機車，很多騎車騎士直接左轉吃到罰單。本報資料照片
彰化市中山國小旁，中山路進入中民街口的機車待轉區寬度，只容一輛機車車身，在下課尖峰時段，根本容不下大量機車，很多騎車騎士直接左轉吃到罰單。本報資料照片

彰化縣近3年每年平均都取締約3萬件機慢車未依兩段式左轉案件，但縣議員李寶銀今天在縣政總質詢時，舉彰化市中山國小旁，中山路進入中民街口的機車待轉區為例，為寬度僅容一輛機車車身的長條狀，害很多機車騎士吃到罰單，引起民怨，警察局長吳坤旭答覆表示，會邀路權單位會勘、專案檢討。

縣議員李寶銀今天在縣政總質詢時，就針對彰化市中山國小旁，中山路進入中民街口的機車待轉區寬度，只容一輛機車車身，在下課尖峰時段，大量機車緊靠路側待轉區，行人也被迫與汽機車爭道，險象環生。

李寶銀指出，此一路口的待轉區太窄，很多騎機車接送兒孫上下學的家長，往往因待轉區已停滿機車，在擠不進去下，只好直接左轉到中民街，卻依未依兩段式左轉吃上600元罰單，甚至紅燈左轉被處1800元罰單，已造成民怨，要求警方研擬改善措施。

縣議員吳韋達也表示，中山路、中民街口機車待轉區太小的老問題，存在已久，卻一直未能解決，要求警察局與路權單位研擬具體改善措施。

機慢車兩段式左轉是警方宣導與取締的重點項目，但很多兩段式左轉設置的待轉區，除因空間太小，機車騎士停不進去，被依未兩段式左轉處罰外，甚至部分「待轉區」因設置不當，反而成為「待撞區」，機車團體並批判「機車左轉要待轉，那麼汽車為什麼不用？」質疑對兩輪族不公平。

彰化縣警察局交通隊長林世明表示，道路交通管理處罰條例雖然規定兩段式左轉必須設置待轉區，卻沒有規定待轉區的大小，即難免很多路口受限空間不足，造成機車族及行人的不便，但警方會要求待轉區儘量內縮，除避免遭汽機車撞及外，並設在斑馬線前，不會與行人衝突。

針對彰化市中山路、中民街口待轉區衍生的問題，警方近日內會與路權單位彰化工務段會勘改善外，更重要的是駕駛人要遵守交通規則及依號誌通行，才能保障行車安全。

彰化市中山國小旁，中山路進入中民街口的機車待轉區寬度，只容一輛機車車身，在下課尖峰時段，根本容不下大量機車，很多騎車騎士直接左轉吃到罰單。本報資料照片
彰化市中山國小旁，中山路進入中民街口的機車待轉區寬度，只容一輛機車車身，在下課尖峰時段，根本容不下大量機車，很多騎車騎士直接左轉吃到罰單。本報資料照片
彰化市中山國小旁，中山路進入中民街口的機車待轉區寬度，只容一輛機車車身，在下課尖峰時段，根本容不下大量機車，很多騎車騎士直接左轉吃到罰單。本報資料照片
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彰化市中山國小旁，中山路進入中民街口的機車待轉區寬度，只容一輛機車車身，在下課尖峰時段，根本容不下大量機車，很多騎車騎士直接左轉吃到罰單。本報資料照片
彰化市中山國小旁，中山路進入中民街口的機車待轉區寬度，只容一輛機車車身，在下課尖峰時段，根本容不下大量機車，很多騎車騎士直接左轉吃到罰單。本報資料照片

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