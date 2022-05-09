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豐原11-35號計畫道路打通工程動土 400公尺花2億7900萬

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
豐原區11-35號都市計畫打通工程，今天舉辦祈福典禮。記者游振昇／攝影
豐原區11-35號都市計畫打通工程，今天舉辦祈福典禮。記者游振昇／攝影

台中市豐原11-35號計畫道路打通工程，今天舉辦動土祈福典禮，預計今年底完工，打通水源路到南田街，長度400公尺，總經費要2億7900萬元，其中2億5500萬元是土地徵收費用。

台中市長盧秀燕今天主持動土典禮時表示，這條路在豐原區很重要，雖然只有400公尺，地方卻已等了8年多，此區人口密集，如果道路沒有打通，居民要繞道而行，該區是黃金地段，地價貴，預算編列時，道路徵收費用高達2億5000萬元，近2年籌備經費，今天終於可以開工。

台中市政府建設局啟動豐原區11-35號都市計畫打通工程，今天在南田街工地現場舉辦祈福典禮，道路從水源路打通至南田街，長度約400公尺、寬12公尺，並配置雙向4公尺車道及1.2公尺人行道，解決區域人車爭道及交通瓶頸問題，提供更安全、舒適的車行與人行空間。

盧秀燕表示，計畫道路連接水源路至南田街，豐原區南田里南田街一帶多為工業用地，兩側工廠林立，大貨車出入頻繁，區域巷弄會車不易，時常發生回堵或擦撞事故；水源路則有豐原高中，學生上、下課期間常需要與汽、機車爭道；為保障孩子們「行得安心」，市府編列經費啟動此工程，今年3月11日開工，工期約9個月，預計年底完工。

中市建設局長陳大田說明，本案於盧秀燕市長上任時即指示採分年編列經費策略辦理，歷經2年努力完成用地取得，斥資總經費新台幣2億7900萬元，含工程費2400萬元、用地費2億5500萬元，感謝內政部營建署核定本項工程納入地方生活圈計畫補助工程費1752萬元，解決地方多年隱憂。

今天的動土祈福典禮，台中市府多位局處首長到場，多位台中市議員和豐原區里長也到場祝賀，附近居民在場聽工程簡報，期待工程早日完工。

豐原區11-35號都市計畫打通工程，今天舉辦祈福典禮。記者游振昇／攝影
豐原區11-35號都市計畫打通工程，今天舉辦祈福典禮。記者游振昇／攝影
豐原區11-35號都市計畫打通工程，今天舉辦祈福典禮。記者游振昇／攝影
豐原區11-35號都市計畫打通工程，今天舉辦祈福典禮。記者游振昇／攝影
豐原區11-35號都市計畫打通工程，今天舉辦祈福典禮，市長盧秀燕主持。記者游振昇／攝影
豐原區11-35號都市計畫打通工程，今天舉辦祈福典禮，市長盧秀燕主持。記者游振昇／攝影
豐原區11-35號都市計畫打通工程，今天舉辦祈福典禮。記者游振昇／攝影
豐原區11-35號都市計畫打通工程，今天舉辦祈福典禮。記者游振昇／攝影

台中市 盧秀燕 人行道

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